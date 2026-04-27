'Выбежали на кухню': житель Одессы рассказал о российской атаке и ее последствиях. Видео

Российские войска атаковали Одессу ночью 27 апреля, в результате чего пострадали люди и подверглась разрушениям инфраструктура. Местные жители рассказывают о сильных взрывах, пожарах и повреждениях жилья.

Известно как минимум о 14 пострадавших. Комментарии горожан опубликовало "Радио Свобода".

В результате ночной атаки вОдессе получили повреждения жилые дома, припортовая территория и объекты инфраструктуры.

По предварительной информации, пострадали по меньшей мере 14 человек. На местах ударов работают соответствующие службы.

Житель Одессы Владимир рассказал, что во время атаки вместе с женой находился дома. По его словам, во время воздушной тревоги они традиционно переходили на кухню, однако на этот раз взрывы были значительно сильнее.

Он отметил, что после одного из ударов дом сильно сотрясло, начался пожар, а в доме выбило двери и окна. Супруги оказались среди пыли и обломков.

По словам мужчины, после взрыва они вынуждены были срочно покинуть квартиру и бежать в подвал соседнего дома.

В квартире остались значительные разрушения – повреждены входные двери, выбиты окна и уничтожены вещи внутри.

Сам мужчина получил незначительные ранения, однако отметил, что больше всего переживает за жену, которая имеет серьезные проблемы со здоровьем.

"Женщина онкобольная, ей вообще нельзя всего. А я нормально. Мне бы сейчас Путина, я бы его порвал. Хотя я и старый, такой же, как и он", – добавил мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, после полуночи 27 апреля войска Российской Федерации начали дроновую атаку на Одессу, которая длилась около двух часов. Есть пострадавшие, это по меньшей мере 14 мирных жителей, а также разрушения.

Ночью 26 апреля оккупационная армия РФ терроризировала дронами Одесскую область. Была повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Одной из целей путинских террористов стало судно под флагом Палау.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор прибегла к массированным ударам по инфраструктуре на фоне неудач на поле боя. Кроме того, Россия пытается давить на Украину путем информационных кампаний.

