Трегубов назвал самое горячее направление на фронте: где пытается прорваться враг. Карта

На фронте сохраняется нестабильная ситуация из-за постоянных попыток российских войск активизироваться на разных направлениях. Наибольшее давление противник оказывает на Купянском направлении, особенно на восточном берегу реки Оскол.

Однако украинские силы сдерживают попытки инфильтрации врага, несмотря на сложные погодные условия. Об этом заявил представитель группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Российская армия не концентрирует усилия только на одном отрезке фронта, а варьирует интенсивность атак, пытаясь найти слабые места в обороне. В течение последних недель активность врага менялась...Армия РФ усиливала давление на Лиманском направлении или в районе Волчанска, однако общего стабильного приоритетного участка за это время определить сложно.

Наиболее напряженным участком фронта сейчас остается Купянское направление, где враг не прекращает штурмовых и диверсионных действий. Ситуация там характеризуется постоянным давлением и попытками прорыва...

"Абсолютно неизменна ситуация на Купянском направлении – особенно на восточном берегу реки Оскол, там давление происходит просто постоянно. На правом берегу они пытаются инфильтроваться, в том числе через инфраструктурные объекты, но их удается останавливать, несмотря на сложные погодные условия", – отметил спикер группировки войск Виктор Трегубов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные недавно продвинулись в юго-западной части Волчанска (к северо-востоку от города Харькова). Также бойцы ВСУ продвинулись в направлении Купянска.

