Зеленский рассказал, сколько дронов, ракет, бомб Россия запустила по Украине за неделю и какова эффективность ПВО. Видео

Россия не прекращает наносить массированные удары по украинским городам и общинам. Только за прошедшую неделю враг запустил по Украине около 1 900 беспилотников, почти 1 400 КАБов и более 50 ракет.

В то же время силам ПВО удалось приземлить более 90% воздушных целей агрессора. Об этом в своем Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

"В течение прошлой недели РФ выпустила по Украине около 1900 ударных дронов, почти 1400 управляемых авиационных бомб и около 60 ракет различных типов", – подчеркнул глава государства.

Помощь союзников важна для Украины

Он добавил, что российский террор еще раз подтверждает своевременность новых взносов партнеров в программу PURL, а также важность принятия 20-го пакета санкций ЕС и европейского пакета поддержки объемом 90 млрд евро, согласованного несколько дней назад на Кипре и поблагодарил союзников за помощь.

Зеленский убежден, что этот показатель необходимо постоянно повышать не только по перехвату дронов, но и в противодействии баллистическим ракетам.

"Каждая дополнительная поставка ракет в ПВО – это спасенные люди, лучше защищенные города и критическая инфраструктура", – резюмировал он.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия прибегла к массированным ударам по инфраструктуре на фоне неудач на поле боя. По его словам, таким образом оккупанты пытаются создать иллюзию силы и давить на Украину. Также глава государства подчеркнул, что с начала 2026 года баланс оккупированных и деоккупированных территорий не в пользу РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что первый транш из масштабного финансового пакета Евросоюза для Украины на сумму 90 млрд евро направят на оборону и энергетику. Речь идет не только о классических средствах защиты, но и о современных технологиях, в частности производство дронов и развитие военных технологий.

