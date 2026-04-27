Как сейчас воюет армия России и что будет со всеобщей мобилизацией: анализ потерь, продвижения и возможностей врага

В ходе одного из недавних своих интервью президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в России в ближайшее время может быть проведена мобилизация, а ограничение соцсетей – это один из признаков к подготовке ее начала. Но какие задачи она должна решить и какой должна быть, чтобы российские войска начали менять ход войны в свою пользу?

Видео дня

В этом материале мы попытаемся разобраться, как сейчас воюет Россия, насколько это успешная тактика и какие инструментарии она может реализовать для того, чтобы повысить мобилизационные показатели.

Для понимания, в каком сейчас положении находится российская армия, достаточно провести анализ ее "успехов" на фронте с начала 2026 года и обратить внимание на несколько важных тенденций.

Прежде всего, у РОВ значительно снизились показатели захватываемых территорий в недельном и месячном выражении, при сохранении достаточно высокого показателя потерь личного состава. Прогресс российской оккупации имеет следующие вид в 2026 году:

Январь – февраль

Оккупировано – 231 км²

Потери – 31 710

Пропорция – 137 тел/1 км²

Февраль – март

Оккупировано – 138 км²

Потери – 26 090

Пропорция – 189 тел/1 км²

Март – апрель

Оккупировано – 155 км²

Потери – 31 960

Пропорция – 209 тел/1 км²

Апрель – май (на момент публикации статьи)

Оккупировано – 127 км²

Потери – 26 920

Пропорция – 211 тел/1 км²

Примечательно то, что в 2025 году темпы оккупации территорий Украины, при схожих показателях потерь, составляли 130-150 км² в неделю, а в месяц от 400 км² до более 500 км². То есть, прогресс оккупации территорий Украины в этом году в сравнении с 2025 годом сократился почти в 4 раза.

Важно также обратить внимание на тенденции, которые имели место при старте весенне-летней наступательной кампании РОВ 17 марта.

За первые сутки новой кампании войска оккупантов провели 286 боестолкновений по ЛБС, при этом потеряв 1 710 убитыми и раненными, но захватив около 8,2 км² территории Украины. В последующие дни интенсивность снизилась.

18 марта – РОВ провели 235 атак, потеряли 1 520 личного состава, оккупировали около 2 км²;

19 марта – РОВ провели 201 атаку, потеряли 1 610 л/с., оккупировали более 2 км²;

20 марта – РОВ провели 161 атаку, потеряли 1 240 л/с., оккупировали около 8 км².

Как мы видим, даже в ходе старта наступательной кампании если бы РОВ сохранили динамику захвата территорий Украины в пределах 8-10 км² в сутки, то в неделю выходил бы показатель в пределах 60 км² – при достаточно высоких потерях.

Чем же обусловлен такой дисбаланс между потерями и результатами наступления РОВ?

Армия маршевых батальонов

В октябре 2022 года, в самый разгар российской так называемой "частичной мобилизации", я впервые озвучил очевидный факт: российская армия не просто отказывается от выбранного много лет назад курса на структуризацию по принципу батальонно-тактических групп, переходя к формату маршевого батальона.

Российские оккупационные войска поступательно, но бесповоротно превращались в маршевые батальоны – армию пехоты. Причем пиковый момент такой трансформации пришелся на 2025 год.

В сентябре 2024 года в статье на OBOZ.UA "Россия готовит "нашествие орды": как Украине переломить ситуацию и кардинально увеличить потери врага" я отмечал, что 2025 год будет годом окончательного перехода российской армии на такой формат и нам следует готовиться к противостоянию с большим количеством людского ресурса противника.

В 2022 году российские войска осуществили полномасштабное вторжение группировкой численностью 180 тысяч личного состава. Этого количества оказалось критически недостаточно, чтобы захватить Украину и выполнить поставленные Владимиром Путиным перед армией цели.

В первый год полномасштабного вторжения РОВ захватили 64 733 км² территории Украины и понесли потери в 92 920 л/с. Тогда началась авральная "частичная мобилизация", в ходе которой стратегический провал попытались заполнить людским ресурсом. Тогда же к концу 2022 года численность группировки РОВ увеличилась до 360 тысяч.

В 2023 году потери РОВ составили 253 290 л/с, а группировка выросла до 490 тысяч.

В 2024 году российским оккупантов удалось захватить 3 318 км² территории Украины, при потерях 440 790 л/с, но росте численности группировки до 600 тысяч.

В 2025 году площадь оккупации увеличилась на 4 329 км², при потерях у РОВ в 418 010 л/с, но и увеличения группировки до 710 тыс.

В 2025 году произошло важнейшее изменение в ходе многолетней войны: противник целиком и полностью перешел на применение пехоты, отказавшись от бронетехники и классических методов ведения наступательных и штурмовых действий. При этом впервые за все время противостояния группировка РОВ не демонстрировала серьезного прироста со второй половины года.

Тактика ведения боевых действий исключительно пехотой привела к росту невозвратных потерь при сохранении высокого показателя общих потерь. При этом достижение глобальных целей нынешним составом просто невозможно, а результаты 2026 года и вовсе демонстрирую деградацию наступательных возможностей РОВ.

Российское командование вынуждено будет объявлять всеобщую мобилизацию, чтобы решить возникшую проблему с возможностями продолжения войны, исключительно за счет людского. Это неоспоримо.

Но сколько необходимо российской армии, чтобы начать показывать не тактического уровня бои за куст, лесополосу или свинарник, а хотя бы системное продвижение?

Потребности РОВ в людском ресурсе

Возьмем за основной показатель для расчета наиболее свежие данные, а именно – результативность стартовой фазы весенне-летней наступательной кампании-2026 у РОВ.

Как выше было отмечено, при достаточно активной штурмовой деятельности и потерях более 1 700 л/с, площадь захватываемых территорий в сутки может в среднем составлять 10 км² и более.

В нынешних условиях, при средних показателях потерь в сутки 2 000 л/с РОВ вполне могут иметь показатель захватываемых территорий от 10 км² до 15 км², или 300-450 км² в месяц. Но в таком случае и потери будут составлять от 50 до 60 тысяч, из которых около 60% – летальные, убитые.

При такой стабильной тенденции РОВ до конца 2026 года (за 8 месяцев) могут в теории иметь прогресс захвата территорий от 2 400 км² до 3 600 км². Потери в таком случае до конца года будут в диапазоне от 400 до 480 тыс.

Сразу отмечу, что на эту динамику может влиять огромное количество факторов, поэтому я беру для демонстративных расчетов чистые показатели – без влияния погодных условий, рельефно-ландшафтных особенностей местности, вероятности контратак СОУ, сложность ведения боевых действий в городских условиях и многое другое. Просто – чистые цифры, без множества корреляций.

Напомню, что на сегодняшний день украинские войска контролируют в Донецкой области территорию площадью около 5 300 км². То есть, такая активизация, даже если целиком и полностью будет сконцентрирована на Донецкой области, не позволит ее захватить противнику до конца года.

В свою очередь, с учетом вышеозвученных цифр, в России должна проводиться мобилизация, которая будет позволять ежемесячно пополнять ресурс не только для компенсации регулярных потерь, но и для формирования обязательных резервов – более 60 тысяч.

Условно, мобилизационные мероприятия (при старте уже завтра), должны будут до конца года привлечь для нужд РОВ до 600 тысяч л/с и более или от 70 до 80 тыс. человек в месяц.

Без объявления всеобщей мобилизации или ее гибридного аналога этих показателей достигнуть будет просто невозможно.

Гибридная мобилизация

Не думаю, что президент России, военный преступник Владимир Путин, осмелится на объявлении открытой всеобщей мобилизации. Ведь это юридическое признание ведения войны, а не некой "СВО". Поэтому мобилизационные мероприятия в РФ будут иметь исключительно гибридный характер. И подготовка к этому велась еще с 2025 года.

Для начала несколько любопытных фактов о мобилизации в России с 2022 года.

В октябре 2023 года Дмитрий Медведев заявлял о мобилизации 305 тысяч контрактников и около 80 тыс. добровольцев.

В декабре 2024 года Медведев на заседании Совбеза России сообщил, что с начала года контракт с МО РФ подписали около 450 тыс. человек и около 40 тысяч вступили в добровольческие формирования.

В январе 2026 года Дмитрий Медведев на заседании Совбеза уже предоставил данные за 2025 год, согласно которым российская армия пополнилась 422 704 контрактниками и 32 тыс. добровольцев.

При этом с конца 2025 года и на начало 2026-го отмечается количественное падение мобилизации, что также указывает на необходимость применения репрессивных методов.

В 2025 году в России началось несколько процессов, предшествующих усилению мобилизационных мероприятий.

Первый – в прошлом году Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым с 1 января 2026 года в России призыв граждан, не пребывающих в запасе, становится круглогодичным.

Сейчас в Госдуме обсуждается возможность рассмотрения законопроекта, согласно которому срочников уравняют в обязанностях по "защите родины" с кадровыми военными – контрактниками. Иными словами, это позволит открыто применять срочников в зоне боевых действий в Украине, абсолютно законно.

Второй – через Госдуму были расширены функции резервистов, что позволяет их использовать на временно оккупированных территориях в целях охраны. В 2026 году функции применения резервистов будут также расширены.

Третий – в России реализуется масштабная программа по привлечению к мобилизации так называемых "натурализованных" граждан – мигрантов, получивших российское гражданство.

Четвертый – Россия вкладывает значительные средства в рекрутинг наемников в странах третьего мира, Африке, Центральной Азии и Латинской Америке.

Проблема всех этих методов заключается в том, что они имеют неспешный характер и быстро, в максимально сжатые сроки, не смогут решить острую потребность в большом количестве людского ресурса.

Такую потребность в любом случае сможет решить именно всеобщая мобилизация, но преподносимая под совершенно иным, гибридным названием: например, "Частичная мобилизация 2.0", или какая-нибудь там "Сталинская мобилизация", сути не меняет.

Для продолжения войны с Украиной в формате ползучего, но непрекращающегося наступления России необходимо мобилизовать в месяц до 80 тысяч человек. И без комплексного подхода, в том числе с объявлением всеобщей гибридной мобилизации, с этой задачей российские власти не справятся.

Иными путями, технического, технологического или тактического характера, Россия не сможет решать даже минимальные поставленные задачи. Ее армия давно превратилась в деградирующее подобие одного большого маршевого батальона, существующего исключительно за счет притока людского ресурса и без каких либо других альтернатив.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".