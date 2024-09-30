Россия готовит "нашествие орды": как Украине переломить ситуацию и кардинально увеличить потери врага

С начала полномасштабной войны России против Украины армия страны-агрессора увеличивалась в августе 2022 года (на 130 тыс. человек) и в декабре 2023-го (на 170 тыс.). Теперь же Путин "дорастил" ее до 1,5 миллиона – на 180 тысяч. И эта тенденция сохранится, поскольку Россия в будущем будет воевать против Украины исключительно людским ресурсом. Так как же противостоять орде?

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Передышки не будет

В течение практически всего сентября мне чаще всего задавали вопрос касательно того, когда остановится наступление российских оккупационных войск. Ведь в какой-то момент они должны взять оперативную паузу для восстановления боеспособности подразделений, перегруппировки и т. д. Но этого не происходит который месяц подряд. И не произойдет.

Причиной является то, что РОВ давно уже отошли от традиционного проведения наступательных операций – с последовательностью предсказуемых действий, с учетом боеспособности подразделений.

В настоящее время средний показатель потерь оккупационной армии в месяц составляет 35 тысяч человек. При этом в течение месяца в России мобилизуют от 35 до 40 тысяч человек. Таким образом, ежемесячные потери РОВ в Украине компенсируются в ноль и иногда даже немного в плюс только за счет исправной работы мобилизационной системы.

И это я еще не говорю о том, что среди вышеупомянутых 35 тыс. большая часть – это санитарные потери, то есть раненые. Примерно 30% из них имеют легкие ранения и в течение месяца могут вернуться в строй, что, в свою очередь, также является пополнением в плюс.

Благодаря этому российские оккупационные войска будут наступать от месяца к месяцу до тех пор, пока количество потерь не станет превышать потенциал их компенсации в ноль. Например, при ежемесячных потерях уже в 50 тысяч мобилизационный потенциал в 35-40 тыс. не сможет себя оправдать – даже с учетом возвращения легко раненых в течение месяца в строй.

Таким образом, имея серьезные проблемы с техникой и ее нарастающий дефицит в войсках, командование РОВ решать проблему будет посредством превращения армии в один сплошной маршевый батальон. То есть исключительно полагаясь на людской ресурс и продолжая увеличивать эту компоненту по мере ухудшения ситуации с поставками механизированной.

В 2025 году Силы обороны Украины столкнутся с проблемой количественного превосходства противника в живой силе. И это будет для них главным вызовом года, к которому уже следует адаптироваться и готовиться.

Противодействие

Как было отмечено, Россия не сможет наступать тогда, когда ежемесячные потери будут превышать мобилизационный потенциал. Проще говоря, когда мы начнем убивать российских оккупантов намного больше, чем они смогут каждый месяц набирать, – вот тогда и наступит переломный момент в войне. Но сказать, конечно же, намного проще, чем сделать. Или нет?

С 2022 года Силы обороны Украины постоянно пытаются адаптироваться к условиям войны с противником, который имеет намного больший милитарный и экономический ресурс. Мы экспериментировали, внедряли новые методы борьбы с российскими оккупантами (в первую очередь с их механизированной компонентой) и в вопросах креативного подхода всегда были на шаг впереди врага.

Но с конца 2023 года по 2024-й возникла некая стагнация и зацикливание на достигнутом – без смелых и радикальных экспериментов. Сейчас же мы находимся в точке, когда необходимо готовиться к новому этапу войны, на котором достижения прошлых лет – это толчок для новых решений, но никак не само решение.

При этом не забываем, что методы противодействия, требующие адаптации, представляют собой как пассивные, так и активные средства.

Активные средства противодействия

Против большого количества живой силы врага наиболее действенными являются средства поражения по площади, а не точечные. В частности, если мы говорим про артиллерийские боеприпасы 155 мм, то более актуальными в 2025-м будут не ОФС, а кассетные.

Боеприпасы 155 мм активно применялись Силами обороны Украины в 2023 году и подтвердили свою эффективность, но в 2025-м именно они могут сыграть решающую роль на новом этапе войны. И не только они, а в целом в большинстве своем средства поражения по площади. Даже fpv-дроны.

Один из примеров применения fpv-дронов в предстоящих условиях – это применение объемно-детонирующего боеприпаса (начиненного осколочными элементами) в воздухе. Такие fpv-дроны уже применялись, и не единожды, но так и не получили популярности. Преимущественно продолжают использоваться дроны с унитарной боевой частью: условно один дрон – одна цель. В 2025-м это будет неэффективно и крайне расточительно.

Не менее важным становится вопрос насыщения линии боестолкновений минометной компонентой и универсальными РСЗО батальонного уровня и ниже.

В то время как наши любимые СМИ, а также эксперты всех уровней в основном любят рассказывать про гаубицы, САУ и баллистические ракеты, практически полностью игнорируется тема минометов, которые играют одну из важнейших ролей в противодействии пехоте!

На предстоящем этапе войны против РОВ, который со стороны противника будет представлять тотальное нашествие людского ресурса, предельно важно обеспечение СОУ минометами калибров 60 мм, 82 мм, 120 мм, а также проработка возможности получения от партнеров минометов дивизионного уровня 160 мм и крайне необычных для нашего ареала 98- (словацкий Vz.97) и 100-миллиметровых.

Разумеется, предпочтение в номенклатуре боеприпасов для минометов от 120 мм должно отдаваться кассетным минам с кумулятивно-осколочным суббоеприпасом как наиболее оптимальному средству уничтожения живой силы. Но очень привлекательными также являются термобарические мины калибром как 120 мм, так и 82 мм, которые серийно производятся, например, в Болгарии.

Не начиная уделять должного внимания батальонной артиллерии сегодня, уже в 2025 году мы будем иметь серьезные проблемы с продолжающимся наступлением РОВ в режиме "любой ценой" и задаваться вопросом: а как же это так, что наши линии обороны сыплются?

Пассивные средства противодействия

В вопросах пассивных средств, скажу так, я настроен крайне радикально, а именно: считаю вполне целесообразным на время войны с Россией выход Украины из обязательств по Оттавской конвенции.

Украина подписала международное соглашение о прекращении использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы в 1999 году, а ратификация конвенции была проведена через Верховную Раду в 2005-м. На тот момент у нас на хранении находился пятый в мире арсенал противопехотных мин! Также Украина тогда была вторым в мире оператором мин ПМН и ПФМ-1. Первым являлась Россия.

Диссонирующим моментом было то, что в 2015 году, когда уже велась российско-украинская война, посол ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что до 2018 года будет проведена утилизация трех миллионов противопехотных мин…

В то время как многие горюют по отказу Украины от ядерного оружия и фантазируют о том, чтобы вернуть нашей стране ядерный статус, я сожалею, что мы в свое время отказались от противопехотных мин. А вот наш исторический враг Россия от них никогда не отказывалась и активно применяет в войне против нас.

Считаю полным правом Украины пересмотр своего статуса в рамках обязательств по Оттавской конвенции – вплоть до одностороннего выхода.

К слову, США к этому пацифистскому перформансу не присоединялись.

Кроме того, могу добавить сюда и классический набор противопехотных фортификаций, хорошо известных из прошлого столетия, – от проволочных заборов на треногах (сеть в три ряда кольев и усиленный забор в два ряда кольев с детонирующими ловушками и пр.) до складных металлических рогаток, примкнутых и выносных стрелковых ячеек и т. д. Этих материалов предостаточно в открытом доступе, не говоря уже о специализированном.

Выводы

У Генерального штаба ВСУ не так много времени, чтобы адаптироваться к новому этапу российской агрессии, где главной особенностью будет применение просто огромного, даже гипертрофированно огромного и временно не иссякающего людского ресурса.

В войне людских ресурсов мы победить Россию не сможем. Наша победа будет заключаться в том, чтобы увеличить соотношение потерь не в разы, а на порядок и более. Если сейчас соотношение потерь 1 к 4 и иногда даже 1 к 7, то в 2025-м мы для перспективы победы и даже контрнаступления должны будем выходить на уровень соотношения потерь 1 к 10, 1 к 15 и 1 к 20... и даже более.

Звучит невероятно, но при правильном, выверенном, профессиональном подходе – реализуемо. В противном случае 2025 год будет аналогичным нынешнему – годом обороны с поступательной потерей территорий и без формирования условий для контрнаступления.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".