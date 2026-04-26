РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесщины: есть разрушение, повреждено гражданское судно. Фото

Ночью 26 апреля оккупационная армия России продолжила терроризировать Одесскую область ударными беспилотниками. Вследствие вражеского обстрела повреждена гражданская и портовая инфраструктура.

Одной из целей путинских террористов стало судно под флагом Палау. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Подробности атаки

По информации министра, в результате атаки повреждены объекты портовой и логистической инфраструктуры, складские помещения, техническое оборудование, резервуары для хранения грузов, административные здания, а также грузовой транспорт.

Зафиксировано повреждение гражданского судна под флагом Палау, которое находилось в порту под погрузкой. Среди членов экипажа, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные подразделения и все ответственные службы.

"Россия продолжает целенаправленно бить по гражданской инфраструктуре, обеспечивающей работу экономики, экспорта и продовольственной безопасности мира", – констатировал Кулеба.

В областной военной администрации уточнили, что вследствие российских ударов пострадал один человек. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.

Также в ОВА рассказали, что в результате удара на территории порта повреждены технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры.

Напомним, ночью 25 апреля российские террористы ударили по Одесской области. Враг атаковал в регионе жилую застройку и припортовую территорию. Вследствие обстрела пострадали мирные жители.

