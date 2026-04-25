Оккупанты атаковали Одесщину: повреждена жилая застройка и припортовая территория, есть раненые. Фото

Ночью 25 апреля во время массированного ракетного обстрела Украины российские террористы ударили, в том числе, по Одесской области. Враг атаковал в регионе жилую застройку и припортовую территорию.

Вследствие обстрела пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия российского террора

По информации ОВА, российская армия массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками. На юге региона повреждена жилая застройка и припортовая территория. Пострадали два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также стало известно, что в результате атаки повреждены и разрушены три частных жилых дома, хозяйственное помещение и семь автомобилей. Кроме того, получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры.

Пожары, возникшие после прилетов БПЛА, спасатели уже ликвидировали. На местах событий продолжаются работы по устранению последствий.

В ГСЧС Украины уточнили, что ночью 25 апреля в Одесской области в результате попадания произошло разрушение трех одноэтажных жилых домов, хозяйственного сооружения с последующим возгоранием и 7 автомобилей.

Напомним, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами.

В целом Россия атаковала Украину ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 и баллистикой. Также враг задействовал для ударов большое количество дронов.

