Тюльпаны в оптоволокне и деревья над воронками: красота природы Донецкой области и жестокие последствия войны. Фото

На новых фотографиях из Донецкой области видно удивительное сочетание – красоты весенней природы и последствий войны. Здесь цветут тюльпаны и зеленеют деревья, но буквально в нескольких метрах – видны воронки от взрывов и уничтоженная техника.

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Эти кадры показывают, как выглядит жизнь на прифронтовых территориях сегодня. Фотографии фотожурналиста Сергея Коровайного показали в пресс-службе МВД.

На фото – обычная весна в Донецкой области, которая даже во время войны не исчезает. Вдоль дорог растут тюльпаны, но часть из них опоясана тонкими проводами – следами оптоволокна, которое используют вражеские дроны.

Рядом с цветами – воронки от обстрелов, разбитая техника и искореженные обочины. И все это рядом с зелеными деревьями, которые продолжают расти над разрушенной землей.

Автор показывает реальность без прикрас: здесь природа как будто не сдается, но война постоянно напоминает о себе. В этом контрасте – и красота, и боль Донецкой области.

Эти фотографии еще раз подчеркивают, как близко сегодня сосуществуют жизнь и разрушение.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные показали, как сейчас выглядит прифронтовый город Дружковка в Донецкой области. В прошлом году в городе ещё кипела жизнь, а сейчас он лежит в руинах.

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