Читаю нынче часть украинского сегмента соцсетей и, откровенно говоря, ох*еваю.

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Скорбь по панораме "Оборона Севастополя", в которую попал украинский дрон.

Плач о "нашей истории", о "крови наших людей", пролитой во время Крымской войны, в частности в обороне Севастополя.

Но стоп. В самом деле?

А вы вообще задавались вопросом, что это была за война? Кто ее развязал и с какой целью? Какие цели преследовал Санкт-Петербург? И чем все это обернулось для крымскотатарского народа, на земле которого и происходили жесточайшие бои той войны?

Допускаю, что многие из тех, кто сегодня рыдает за панорамой, даже не знают: ответственность за собственное поражение в Крымской войне Российская империя переложила именно на крымских татар.

И жестоко им отомстила.

Уже в 1856–1860 годах вследствие целенаправленной репрессивной политики из Крыма были вытеснены сотни тысяч крымских татар. По российским данным того времени - около 200 тысяч, по оценкам исследователей стран тогдашней антироссийской коалиции — от 300 до 500 тысяч коренных жителей Крыма были выброшены за пределы полуострова и вынуждены поселиться на землях Османской империи.

А разве не это и есть наша настоящая история?

Или это "другое"?

Ну давайте вспомним и другое: панорама создана в начале ХХ века по инициативе, одобренной Николаем ІІ, через Комитет по увековечению обороны Севастополя.

С какой целью?

Увековечить "героизм" империи.

Но в этом "героическом" нарративе не нашлось места для трагедии крымскотатарского народа.

Для сотен тысяч людей, которые заплатили за эту войну потерей своей родины.

Так о чем мы сегодня скорбим?

О памятнике имперской памяти?

История это не эффектные панорамы, созданные для того, чтобы скрыть совершенные преступления. Даже если в эти преступления удалось втянуть тысячи и тысячи людей, порабощенных империей.

Поэтому не плачьте по панораме "Оборона Севастополя".

Украинский дрон своим попаданием помогает нам выдавить из себя рабскую психологию, вбитую в сознание сначала российской, а затем советской имперской пропагандой.

Не сопротивляйтесь собственному внутреннему очищению.