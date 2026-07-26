Ресурсы России стремительно тают, но Путин не знает о катастрофе. Интервью с Курносовой

Золотовалютные резервы страны-агрессора России стремительно сокращаются, не выдерживая колоссальных затрат на войну Кремля против Украины. Одновременно сам диктатор Владимир Путин, наоборот, настроен еще более решительно. Теперь он не намерен обсуждать отвод оккупационных войск из Сумской и Харьковской областей и ждет "победы" на Донбассе.

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Этот парадокс объясняется сразу несколькими причинами. Прежде всего, Путин до сих пор не осознал всех масштабов катастрофы в российской экономике. Он по-прежнему убежден, что может победить за счет большого количества людей и вооружения, в том числе, ядерного. Его безумная мечта – сделать Россию такой же великой, каким был Союз. Единственный способ остановить его в этом безумии – лишить власти или ликвидировать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Ситуация с золотовалютными резервами России, похоже, очень сложная. По состоянию на 1 июля они сократились до минимального уровня с февраля 2020 года и составляют 2283 тонны. При этом стало известно, что только за первое полугодие текущего года было продано около 44 тонн золота на сумму более 5,6 млрд долларов. По вашему мнению, это серьезная проблема?

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– Прежде всего, у России просто катастрофическая ситуация с бюджетом, поэтому проблемы с резервами – лишь отражение общей проблемы с колоссальным дефицитом бюджета. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, российские власти пытаются использовать в том числе золотовалютные резервы, и центральный банк в том числе. Поэтому в этом нет ничего удивительного, ситуация абсолютно катастрофическая.

– Эта катастрофа связана непосредственно с войной против Украины или есть какие-то другие причины?

– Вообще все сегодня в России связано с войной. Даже повышение налогов, которое, в свою очередь, душит бизнес, тоже связано с недостатком денег на войну. У меня даже нет прилагательного, чтобы сказать, каков объем военных расходов.

– И на фоне этих больших экономических проблем Путин повышает свои требования в войне – об этом пишут источники Bloomberg. В частности, что якобы он уже не собирается возвращать оккупированные территории Украины в Сумской и Харьковской областях, о чем ранее неоднократно говорилось. Он стремится захватить всю Донецкую область и заявляет, что переговоры могут возобновиться только после достижения этой цели. Источники связывают эту смену риторики с тем, что "дух Анкориджа" окончательно испарился. По вашему мнению, почему происходит такой интересный феномен?

– Потому что Путин совершенно не хочет останавливать войну, мы об этом много раз с вами говорили. Для него личные цели являются гораздо важнее, чем благосостояние россиян и жизнь россиян, на них ему абсолютно наплевать. Насчет того, что экономика катится в пропасть – он считает, что золотовалютные резервы еще пока полностью не исчерпаны. Кроме того, у него есть иллюзия, что как раз высокие военные расходы являются драйвером экономики.

Дело в том, что за все время своего правления он вообще ни разу не попадал в критические экономические ситуации, поэтому он просто не представляет глубину кризиса, который сейчас свалился на Россию, он просто не понимает, что у него отсутствуют даже управленческие кадры, которые способны управлять страной в этой ситуации. Поэтому, на мой взгляд, он просто не осознает масштаба катастрофы.

А то, что он не хочет договариваться, – так он всегда был таким. Мы все время говорим о том, что говорить о полномасштабном мире и о безопасности в Европе можно будет только после того, как Путина не станет на посту президента России. С Путиным договориться ни о чем невозможно. Это было моей изначальной позицией, и она у меня не меняется.

– В чем он видит основание для такой уверенности в том, что сможет победить в Украине?

– Просто в России больше людей, больше оружия, есть ядерное оружие. Поэтому он думает, что, если он будет все время угрожать и разрушать вся и все, в конце концов все испугаются и остановятся.

Обратите внимание, какая радость была в государственных российских СМИ, когда, как они думали, начался новый "картонный Майдан" в Украине, когда произошла отставка Федорова. Путин все время рассчитывает, что в Украине произойдет революция и Зеленский потеряет власть. Он думает, что ему удастся продвинуть какого-то лидера, которым будет легче управлять из Москвы.

– Как раз хотела поговорить с вами по поводу реакции Кремля на этот Майдан. Но, как мы видим, он фактически показал, что люди в Украине имеют очень большое влияние на власть в Украине, что Зеленский никакой не диктатор.

– Безусловно, но сама война, само планирование войны с самого начала, с февраля 2022 года показало, что Путин совершенно не понимает процессов, которые происходят в Украине. Я вам больше скажу. В разные периоды времени у меня были какие-то контакты с чиновниками разного уровня, и я вам точно могу сказать, как свидетельница, что никакого представления о реальной ситуации в Украине у российских чиновников не было. Они все время очень превратно представляли процессы, происходящие в Украине.

– ВЦИОМ зафиксировал очередное падение рейтинга Путина. Согласно данным опроса, 65% одобряют, а 23,4% не поддерживают работу Путина на посту президента. Это самые низкие показатели с 2021 года. Допускаете ли вы, что сугубо теоретически в этой ситуации "вирус Майдана", которого так боятся в Кремле, может добраться и до Москвы, до всей России?

– Конечно, абсолютным цифрам мы доверять не можем, но безусловно, что даже те, кто поддерживали Путина в начале полномасштабного вторжения, перестали его поддерживать – это медицинский факт. Даже небольшое исследование соцсетей и каких-то контактов показывает, что это именно так.

Другое дело, что сегодня в России полномасштабная диктатура, в которой Майдан в принципе произойти не может. Поэтому то, что делает сейчас Кремль, повышая уровень агрессии и ненависти в обществе, может привести не столько к какой-то бархатной революции, сколько к самой жесткой революции с горящими усадьбами на Рублевке. В этот раз, конечно, будут уже не вилы, а автоматы, гранаты и прочее. Вероятность такого жесткого сценария возрастает.

Единственная альтернатива жесткому сценарию – это условный переворот, если ФСБ, ФСО, часть путинского окружения вместе с ФСБ и ФСО или кто-то еще сумеют изолировать Путина от его президентских кнопок, скажут о том, что он не может исполнять обязанности президента по состоянию здоровья, что, в общем-то, чистая правда, поскольку, как мне кажется, он давно сошел с ума. В таком случае ситуация начнет меняться каким-то более мягким образом.

– Экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Путин не остановится, пока Запад не вернется к четкой политике членства Украины в НАТО. Он убежден, что наша страна должна стать членом Альянса. Если такое решение будет принято, может ли это спровоцировать Путина на какие-то совершенно сумасшедшие действия?

– Я считаю, что от этого ничего не зависит, потому что это формальная история: Путин все время пытался это предъявить, но на самом деле он хочет совершенно другого.

Он хочет, чтобы его позиция была такой же, какой была позиция Сталина после Второй мировой войны. Он хочет, чтобы Россия стала такой же великой державой, какой был Советский Союз, что в принципе невозможно, потому что политическая ситуация в целом совершенно другая. Но на базе того, что у России сегодня оказался весь ядерный потенциал Советского Союза, он хочет на этом основании изображать из себя лидера великой державы. И это его главная хотелка.

В данном случае, НАТО – лишь повод, а вовсе не причина того, что происходит. Дело в том, что российско-украинская война уже показала, что Россия – это бумажный тигр, и что тех ресурсов, которых боялась вся Западная Европа во времена Советского Союза, сейчас просто нет. И в наземной кампании Россия не может быть такой же, как был Советский Союз. И в этом смысле это уже все увидели.

Поэтому, на мой взгляд, гораздо важнее, чтобы Путин понял, что, в принципе, Запад способен принять политическое решение о его ликвидации или отстранении от власти, если он не прекратит воевать. Мне кажется, это единственное, что может остановить Путина, и ничто другое.