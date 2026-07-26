"Украина потеряет свои западные земли, подаренные Сталиным": Путин выдал новую порцию бреда

На днях российский диктатор Владимир Путин выступил с очередным абсурдным заявлением. По его мнению, Украина в скором времени может лишиться своих западных территорий, якобы подаренных Иосифом Сталиным.

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В частности, речь идет о территориях, которые до Второй мировой войны принадлежали Польше, Румынии и Венгрии. Кроме того, по мнению Путина, Россия "единственный гарант территориальной целостности Украины".

"В западной части Украины находится подарок Сталина. Ведь именно он подарил Украине эти земли. Но в рамках единого государства. Видимо, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня. Кстати, уверен, рано или поздно Украина потеряет эти западные земли. И то, что принадлежало Польше, Венгрии, Румынии, рано или поздно – не завтра, возможно, не послезавтра, через год, два, десять, пятнадцать, но все исторически встанет на свои места", – заявил Путин на заседании Совета безопасности РФ

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По его словам, удержать эти земли Украина могла бы только с помощью России.

"Был только один гарант территориальной целостности Украины. Это Россия. Но они сочли нужным, возможным и выгодным для себя объявить РФ своим врагом, а россиян в Украине – нетитульной нацией, что вообще нонсенс, собачье бредовое видение. Но они это сделали, они же приняли официальное решение, что россияне в Украине – это нетитульная нация", – сказал Путин.

Напомним, что на днях министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил продвижение процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования поддержкой российского диктатора Владимира Путина и назвал происходящее "наступательной дипломатической операцией". Его заявление вызвало волну насмешек и ироничных комментариев в сети.

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