Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС с аэродрома "Оленья": возможны пуски крылатых ракет

Вечером в пятницу, 24 апреля, страна-агрессор Россия начала очередную массированную атаку на Украину. Параллельно с пусками групп ударных БпЛА враг поднял в воздух свою стратегическую авиацию.

Бомбардировщики Ту-95МС взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ. По данным мониторинговых каналов, в небе 3-4 самолета.

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 22:45 воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. По регионам двигались вражеские БпЛА, по ним работали силы ПВО.

По состоянию на 22:50 было зафиксировано три борта Ту-95МС с "Оленьи".

"Количество бортов будет уточняться в дальнейшем. Курс Юго-восточный в направлении Каспийского региона РФ", – отмечал monitor.

Между тем одинарные БпЛА смешанного типа фиксировали над областями на юге и востоке.

В 23:40 Воздушные силы ВСУ предупредили о новых группах БпЛА в направлении Кривого Рога, Сум, Харькова, Днепра.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения – две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

