«Горжусь каждым»: Зеленский рассказал, сколько вражеских целей поразили Силы беспилотных систем с июня прошлого года. Видео

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины за последний год поразили более 356 тысяч российских целей. Президент Владимир Зеленский назвал этот род войск одним из крупнейших достижений Украины и примером эффективного использования современных технологий на поле боя.

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Об этом глава государства заявил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Сил беспилотных систем. Зеленский наградил военнослужащих государственными наградами, передал орден "Золотая звезда" семье погибшего Героя Украины и вручил боевые знамена подразделениям СБС.

За год дроны поразили более 356 тысяч российских целей

Президент подчеркнул, что создание Сил беспилотных систем стало важным шагом в развитии украинской армии и подтвердило лидерские позиции Украины в сфере военных технологий.

По словам Зеленского, только за период с июня прошлого года по июнь этого года операторы СБС поразили более 356 тысяч вражеских целей.

"Силы беспилотных систем – одно из величайших достижений Украины – то, что доказывает украинское лидерство в технологиях и в спасении жизней благодаря технологиям. Количество пораженных российских целей благодаря нашим БПС ВСУ – уже составляет сотни тысяч в год, и только за прошлый год с сегодняшнего дня – июня по июнь – это более 356 тысяч пораженных российских целей", – заявил президент.

Зеленский наградил воинов СБС

Во время церемонии глава государства вручил государственные награды военнослужащим Сил беспилотных систем, отличившимся при выполнении боевых задач.

Отдельно Зеленский передал орден "Золотая звезда" семье украинского защитника, которому звание Героя Украины было присвоено посмертно. Также боевые знамена получили подразделения СБС, участвующие в боевых действиях.

Президент подчеркнул, что успехи украинских операторов беспилотников стали возможными благодаря профессионализму военных всех уровней – от солдат и сержантов до командиров подразделений.

"Горжусь каждым и каждой"

Зеленский поблагодарил всех военнослужащих Сил беспилотных систем за их службу и вклад в защиту государства.

"Спасибо вам! Горжусь каждым и каждой, кто служит в СБС, от солдат и сержантов до Мадяра и всех командиров", — – сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что Украина помнит каждого воина, отдавшего жизнь за независимость страны. По его словам, именно благодаря мужеству и самопожертвованию защитников Украина продолжает бороться и укреплять свои оборонные возможности.

Силы беспилотных систем были созданы как отдельный род войск в 2024 году. За это время они стали одним из ключевых элементов украинской обороны, обеспечивая разведку, корректировку огня и удары по целям противника на значительном расстоянии от линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские Силы беспилотных систем за первый год работы нанесли ущерб российским целям на общую сумму почти 40 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот род войск уже стал примером для многих армий мира, а Украина продолжит наращивать его возможности.

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