Днепр под комбинированной атакой РФ: в городе вспыхнули пожары, есть раненые

С вечера пятницы, 24 апреля, страна-агрессор Россия начала массированную атаку на Днепр. Сначала враг направил на город группы дронов-камикадзе, а затем ударил баллистическими и крылатыми ракетами.

Видео дня

Об угрозах предупреждали в Воздушных силах ВСУ. После серии взрывов в городе вспыхнули пожары, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг атакует Днепр. Загорелись несколько пожаров. Есть поврежденные дома", – написал он.

Впоследствии стало известно, что из-за атаки россиян на Днепр поврежден 4-этажный дом. Предварительно, есть раненые.

Дополняется...

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 23 апреля, российские войска устроили очередную атаку на Днепр. Враг направил на город "Шахеды", прозвучала серия взрывов, известно о попадании по жилой застройке. Вследствие обстрела среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!