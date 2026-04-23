Россия атаковала Днепр: 'Шахед' попал в многоэтажку. Фото

В ночь на четверг, 23 апреля, российские войска устроили очередную атаку на Днепр. Враг направил на город "Шахеды", прозвучала серия взрывов, известно о попадании по жилой застройке.

Загорелись пожары в разных районах города. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

В сети опубликовали кадры, на которых видно, что один из вражеских БпЛА попал в жилую многоэтажку.

"Враг попал в многоэтажку в Днепре. Загорелись несколько квартир", – написал Ганжа.

