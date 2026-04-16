УкраїнськаУКР
русскийРУС

Днепр был под комбинированной атакой РФ: враг попал по жилым кварталам. Фото и видео

София Закревская
War
1 минута
933
В ночь на четверг, 16 апреля, войска РФ нанесли новые удары по Днепру. Враг направил на город дроны-камикадзе и баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов. 10 человек были ранены.

Видео дня

Под атакой оказались жилые кварталы города, произошло несколько пожаров. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может быть человек.

10 человек получили ранения, семеро из них госпитализированы. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы.

40-летняя женщина в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия вечером 14 апреля ударила по Днепру. Зафиксированы разрушения; пострадали три человека, среди которых двое – маленькие дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe