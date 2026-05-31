'Технологический прогресс, который спас тысячу украинцев': в CNN показали, как роботы ВСУ заставляют Россию отступать. Фото и видео

Силы обороны Украины применяют в войне против российских захватчиков наземные роботизированные комплексы (НРК). Это дает возможность поражать вражеские цели, не рискуя при этом жизнями украинских защитников. Россияне называют таких роботов, которые несут на себе взрывчатку, "тихой смертью" – противник слышит их приближение только за 10 метров, то есть в пределах радиуса взрыва.

Об этом говорится в репортаже CNN. Там рассказали об операции, которая предусматривала шесть ударов по трем российским объектам на передовой на востоке Украины. В ней не были задействованы украинские войска на земле: управление боевыми действиями происходило с геймерских кресел, наблюдение велось с разведывательных дронов в воздухе с трансляцией в прямом эфире.

"Первый робот наталкивается на алюминиевые обломки, его колеса отчаянно пытаются найти сцепление с поверхностью и обойти препятствие. В конце концов, он обходит кратер на своем пути, и с дрона-наблюдателя, кружащего над ним, виднеется белое сияние небольшого грибовидного облака – тепловой след первого взрыва. За ним следует второй. Первая серия взрывов имеет целью отвлечь внимание россиян и позволить четырем другим роботам проникнуть за линию вражеских позиций", – сказано в сообщении.

Еще два робота приблизились к линии деревьев, после чего раздались мощные взрывы; по словам военных, ранее там были обнаружены российские позиции. Пятый робот оказался менее эффективным – он перевернулся на бок у траншеи, а шестой был перехвачен россиянами.

Роль НРК в войне

За 164 штурма подразделение NC13 Третьей штурмовой бригады подсчитало, что для достижения такого же эффекта, как и у их роботов, им понадобилось бы 2300 военнослужащих. Они рассчитывали бы потерять половину своего подразделения – погибшими или ранеными – во время этих атак, а это означает, что НРК, которые они видят на экране перед собой, являются "технологическим прогрессом, который спас тысячу украинцев".

В CNN отмечают, что украинский подход является следствием кадрового кризиса. Однако то, что Киев одним из первых начал активно использовать беспилотники, а также массовое совершенствование их точности и мощности, начало наносить Москве ощутимые удары.

Так в этой новой войне появились новые герои. Среди них – инженеры по встроенному оборудованию и программному обеспечению.

"Ключ не в транспортных средствах, ключ – в уме и в том, как они это планируют, как они устанавливают связь между транспортными средствами, между операторами", – отметила инженер "Гора".

Вызовы тоже меняются. На поле боя контроль над данными о местонахождении имеет решающее значение, и иногда военным приходится ориентироваться на глаз, используя видеозаписи с дронов, сделанные днем, и тщательно просчитывая лучший маршрут через разбитые поля.

Защитники Украины говорят, что возникает вопрос того, кто может быстрее адаптироваться и развиваться в мире беспилотных дистанционных атак.

На поверхности земли роботы заменяют пехоту даже в самых простых задачах. Машина может неделями прятаться в зарослях, ожидая жертву. Ей не нужны ни вода, ни еда, и у нее не болят ноги. Единственное, что нуждается в пополнении, – это боеприпасы.

"Когда мы задействовали робота против врага, тот просто запаниковал: он ползал по земле, прижимаясь к ней, и просто не знал, что делать", – рассказал украинский военный.

Также НРК используют для эвакуации раненых и пополнения запасов войск на передовой.

Причем штурм вражеской ДРГ наши воины осуществили с помощью наземных роботизированных комплексов.

