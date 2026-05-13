Украинский НРК с 300 кг взрывчатки разрушил огромное здание с российской ДРГ в Константиновке. Видео

Михаил Левакин
War
2 минуты
2,2 т.
В Константиновке украинские военные зачистили российскую диверсионно-разведывательную группу, которой удалось пробраться в указанный город в Донецкой области. Украинские бойцы предлагали российской ДРГ сдаться в плен, однако те отказались, поэтому нашим защитникам удалось ликвидировать всех восемь диверсантов армии РФ.

Причем штурм вражеской ДРГ наши воины осуществили с помощью наземных роботизированных комплексов. Об операции рассказали ее исполнители, 100 отдельная механизированная бригада ВСУ, известная как "Стальная сотка".

Как это было

Оккупанты смогли зайти в Константиновку еще несколько недель назад. Российская ДРГ добралась до многоэтажки в промышленном районе города.

"Из радиоперехватов нашей разведки было известно, что это бывшие уголовники, которые прошли специальную подготовку и цель которых – совершить диверсии и террор", – рассказали в "Стальной сотке".

Оккупантов в городе выследили украинские аэроразведчики. Из-за нехватки людей, штурмовать и зачищать здание решили с помощью трех наземных роботов.

"Один из них выполнял функцию отвлечения внимания восьми московитов. Пока те вдохновенно отстреливались от наземного дрона-приманки, в тыл к ним в самое здание заехал НРК-камикадзе с прикрепленными к нему 300 килограммами взрывчатки. В последний момент орки таки заметили опасность и успели заскочить в шахту лифта", – объяснили в бригаде.

Но дрон взорвался внутри помещения и почти разрушил здание. Военные РФ оказались заблокированными в шахте лифта, а многоэтажку окружили штурмовики бригады, которые получили дополнительное вооружение от третьего задействованного в операции НРК.

О ком речь

100 ОМБр была создана из 100-й отдельной бригады территориальной обороны во Владимире на Волыни. Во время российского полномасштабного нападения бригада выполняла боевые задачи на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Покровском, Торецком направлениях.

Весной 2024 года бригада ТрО была переформатирована в 100-ю отдельную механизированную бригаду, и уже в статусе механизированной, участвовала в боях на Покровском направлении.

Именно 100-я отдельная механизированная бригада сыграла ключевую роль в защите Торецка во время длительных и изнурительных боев на этом направлении. Более 14 месяцев подразделение удерживало определенный участок фронта, из-за чего битва за Торецк стала самой длительной битвой российско-украинской войны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Южно-Слобожанском направлении российские подразделения попытались действовать малыми штурмовыми группами, пытаясь незаметно продвинуться в сторону украинских позиций. Однако их планы сорвали украинские беспилотники. Как само поражение противника осуществила бригада "Гарт", смотрите здесь.

