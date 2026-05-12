Хотели незаметно 'просочиться': пограничники остановили малые штурмовые группы армии РФ на Харьковщине. Видео

На Южно-Слобожанском направлении российские подразделения попытались действовать малыми штурмовыми группами, пытаясь незаметно продвинуться в сторону украинских позиций. Однако их планы сорвали украинские беспилотники.

Поражение противника осуществила бригада "Гарт". Об этом сообщает 16-й армейский корпус ВСУ в Facebook.

На Харьковском направлении было обнаружено перемещение двух российских пехотинцев, которые пытались пересечь открытый участок вблизи лесополосы. В дальнейшем фиксировались одиночные группы противника, которые двигались вдоль грунтовых дорог.

После идентификации целей украинские пограничники нанесли точные удары по позициям оккупантов. Отдельные группы были поражены при попытке укрытия в лесистой местности, в частности путем применения ударных беспилотников.

Завершающие удары пришлись по скрытым целям, которые противник использовал для маскировки, что полностью сорвало его действия на этом отрезке фронта.

