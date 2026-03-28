Пограничники обнаружили и поразили технику врага на Южно-Слобожанском направлении. Видео

Ежедневно украинские защитники уничтожают живую силу и технику противника . На этот раз украинские дроноводы-пограничники уничтожили несколько единиц российской военной техники на приграничных территориях.

Видео дня

Кадры поражения публикуют официальные соцсети подразделения дроноводов СТРИКС. В Белгородской области россияне потеряли две гаубицы Д-30 и одну БМП-3.

"За смену было уничтожено две пушки Д-30, которые оставили их пехоту без прикрытия. в дополнение ликвидировали БМП-3. Это миллионы долларов российского ВПК, которые наши дроны превратили в кучу обгоревшего металлолома за несколько секунд", – отмечают дронари.

До этого на оккупированной части Луганщины украинскими защитниками был уничтожен железнодорожный эшелон российских оккупантов с горючим. Причем из-за удачной работы воинов на месте поражения вспыхнул такой пожар, что его зафиксировала служба спутникового мониторинга NASA.

Также военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ атаковали операторов российских беспилотников "Гербера" и Shahed-136, непосредственно перед их запуском. Базировались российские дронари в Донецком аэропорту имени Сергея Прокофьева.

Напомним, украинские десантники заявили, что темпы освобождения украинских территорий, подобные тем, что были во время Слобожанской операции в 2022 году, можно снова повторить. Однако для этого необходимо уничтожить все составляющие беспилотных систем противника на направлении наступления.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!