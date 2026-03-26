Пожар видели со спутника NASA: Силы обороны уничтожили эшелон с горючим оккупантов на Луганщине. Видео
На оккупированной части Луганщины украинскими защитниками был уничтожен железнодорожный эшелон российских оккупантов с горючим. Причем из-за удачной работы воинов на месте поражения вспыхнул такой пожар, что его зафиксировала служба спутникового мониторинга NASA.
Операцию по уничтожению поезда оккупантов проводили бойцы 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с военнослужащими 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем ВСУ. Донбасское отделение СБУ показало соответствующее видео.
"По результатам разведки сотрудники СБУ обнаружили вражеский поезд с нефтепродуктами на одной из станций временно оккупированной Луганщины. Координаты цели оперативно передали ВСУ, которые ударными беспилотниками точно поразили вагон-цистерны противника", – рассказали в СБУ.
По их информации, на месте поражения вспыхнул "масштабный пожар, который зафиксирован, в частности, с помощью спутникового мониторинга пожаров NASA".
"СБУ вместе с Силами обороны Украины продолжает уничтожать логистические цепи врага. Продолжаем совместную борьбу до полной победы", – пообещали украинские защитники.
Другие потери захватчиков
Это далеко не единственное удачное поражение, которое произошло в последние дни на Луганщине. В частности, за прошедшие сутки Силы обороны Украины атаковали ряд ключевых объектов россиян на временно оккупированных территориях. Так, на Донецком направлении военным удалось поразить зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", а на Луганском – склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Как сообщал OBOZ.UA, также в ночь на 26 марта украинская армия атаковала Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. На территории завода вспыхнул крупный пожар.
