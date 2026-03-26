Поражены установки первичной переработки нефти и не только: в Генштабе сообщили подробности атаки на Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ

В ночь на 26 марта украинская армия атаковала Киришский нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области России. На территории завода вспыхнул пожар.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. По предварительной информации, из-за атакизагорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара.

Что известно

Результат поражения и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки России.

Поставка сырья осуществляется из Сибири через систему "Транснефть", а основные объемы продукции отгружаются через порты Усть-Луга и Приморск. Предприятие перерабатывает нефть западносибирского и волго-уральского происхождения.

Для транспортировки сырья был проложен нефтепровод Ярославль – Кириши, который впоследствии вошел в состав Балтийской трубопроводной системы.

Мощности завода используются для производства широкой номенклатуры нефтепродуктов, в том числе топлива, применяемого для обеспечения потребностей российских войск.

Напомним, это уже не первая атака по предприятию Киришинефтеоргсинтез в городе Кириши. В ночь на 4 октября дроны нанесли удар по НПЗ, в результате атаки там вспыхнул масштабный пожар. Местные жители жаловались на вонь и игнор властей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Этот порт также расположен в Ленинградской области и был атакован в ночь на 25 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!