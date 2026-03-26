Дроны атаковали Киришский НПЗ, произошел пожар: это один из ключевых заводов России. Видео

В ночь на 26 марта на территории РФ снова было неспокойно. Дроны наведались на один из ключевых заводов страны-агрессора – Киришский НПЗ, который находится в городе Кириши Ленинградской области.

Видео дня

В результате атаки там вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Российские НПЗ под прицелом дронов

"В городе Кириши Ленинградской области ударные БПЛА атаковали промзону Киришского НПЗ", – говорится в сообщении.

Россияне в местных пабликах активно распространяли видео, на которых видно густой черный дым, возникший в результате возгорания, а сами жители говорят, что горят резервуары с нефтью.

В то же время по информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом силы ПВО якобы сбили 20 дронов.

"Более 20 БПЛА сбили над Ленобластью, отражение атаки ведется над Киришским районом. По словам губернатора Дрозденко, есть повреждения в промышленной зоне", – отмечается в российских Telegram-каналах.

Также на фоне атаки, в аэропорту Пулково зафиксированы задержки и отмены около 30 рейсов, о чем свидетельствует информация с онлайн-табло. Ранее там были введены временные ограничения на выполнение полетов.

В минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 125 беспилотников над территорией России.

По их данным, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, а также над Крымом и акваторией.

Что известно об объекте

Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) является одним из ведущих предприятий РФ с мощностью около 20 млн тонн в год, ориентированным прежде всего на производство дизельного топлива и экспорт.

Кроме этого, предприятие выпускает широкий спектр нефтепродуктов, в том числе бензин и авиационное топливо. Завод расположен примерно в 790 км от государственной границы Украины.

Поставка сырья осуществляется из Сибири через систему "Транснефть", а основные объемы продукции отгружаются через порты Усть-Луга и Приморск. Предприятие перерабатывает нефть западносибирского и волго-уральского происхождения.

Для транспортировки сырья был проложен нефтепровод Ярославль – Кириши, который впоследствии вошел в состав Балтийской трубопроводной системы.

Напомним, это уже не первая атака по предприятию Киришинефтеоргсинтез в городе Кириши. В ночь на 4 октября дроны нанесли удар по НПЗ, в результате атаки там вспыхнул масштабный пожар. Местные жители жаловались на вонь и игнор властей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!