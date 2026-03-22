ВСУ уничтожили 3 вражеских ЗРК 'Тор-М2' всего за 5 дней: эксперты объяснили, что это значит

Украинские военные в течение 12-16 марта поразили три зенитных ракетных комплекса "Тор-М2" на оккупированных территориях, в частности на Запорожье. Часть ударов нанесли на значительном расстоянии от линии фронта, что демонстрирует расширение возможностей дальнобойных БПЛА.

Видео дня

Эксперты считают, что такие потери заставляют РФ пересматривать конфигурацию своей ПВО. Об этом сообщает Defense Express.

За пять дней операторы украинских беспилотников уничтожили сразу три российских комплекса "Тор-М2", что является высоким темпом потерь для этого типа техники. По состоянию на 2025 год РФ имела около 120 таких систем всех модификаций.

В двух случаях зафиксировано использование дальнобойных ударных дронов, в частности производства украинской компании Fire Point. Поражения происходили на глубине примерно 50-100 км от линии боевого соприкосновения.

Важно, что перед попаданием не было заметно попыток российских расчетов изменить позицию или перехватить дроны, что может свидетельствовать о проблемах с обнаружением целей или скоростью реагирования.

Кроме техники, в одном из эпизодов были ликвидированы двое военных РФ из обслуги комплекса.

Такие удары указывают на рост производства и применения украинских дронов-камикадзе, которые теперь используются не только для атак в глубоком тылу, но и против систем противовоздушной обороны.

Российские войска вынуждены одновременно решать две задачи: прикрывать важные объекты на оккупированных территориях и пытаться помешать проникновению украинских беспилотников вглубь РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в течение марта спецназовцы Главного управления разведки нанесли немало потерь оккупантам на Запорожском направлении. Они уничтожали пехоту, технику, укрытия и дроны российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!