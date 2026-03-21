Работают днем и ночью: в ГУР показали, как бьют врага на Запорожском направлении. Видео

В течение марта спецназовцы Главного управления разведки нанесли немало потерь оккупантам на Запорожском направлении. Они уничтожали пехоту, технику, укрытия и дроны российских захватчиков.

Об этом рассказали в Telegram-канале ГУР. Бойцы также поделились уникальными кадрами уничтожения врага.

"Днем и ночью пехотинцы, артиллеристы и специалисты беспилотных систем ГУР охотятся за каждым московитом, который пришел с оружием на украинскую землю", – говорится в заметке.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный также как "Мадьяр", рассказал, что изменение погодных условий и начало весенне-летней кампании заставили оккупантов возобновить штурмовые действия на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Первые группы противника начали атаки около полуночи 17 марта. Украинские дроны успели уничтожить более ста оккупантов еще в начале штурма.

По словам "Мадьяра", попытка использовать туман для прикрытия провалилась. В общем, в ходе ночных действий, удалось ликвидировать 277 захватчиков.

В общем, за полтора суток на участке фронта Родинское–Гуляйполе подразделение "Птицы Мадьяра" уничтожил и ранил более 900 российских военных.

Также бойцы 210 штурмового полка провели серию операций на этом участке фронта. Среди пораженных объектов была самоходная артиллерийская установка "Акация". Кроме вражеской пехоты и артиллерии, были поражены позиции и склад боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении российские полевые командиры могут скрывать реальные потери личного состава и присваивать средства, начисленные погибшим военным. В отчетности часть погибших записывают как продолжающих службу, благодаря чему командование получает финансирование на несуществующих бойцов.

