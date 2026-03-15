На Запорожье дронари устроили оккупантам настоящее огненное сафари. Видео

Ежедневно Вооруженные силы Украины уничтожают живую силу и технику российских оккупантов. Так, в Запорожье украинские дронари провели ряд операций по ликвидации вражеской пехоты и техники FPV-дронами.

Видео дня

Кадры боевой работы опубликовали в официальных соцсетях 210 отдельного штурмового полка. Среди уничтоженных целей была вражеская самоходная артустановка "Акация".

"На Запорожье дронари 210 штурмового устраивают оккупантам настоящее огненное сафари — методично уничтожают вражескую технику и пехоту", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах, кроме поражений живой силы, позиций российских сил и артустановки, также был поражен вражеский склад боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!