ВСУ прорвали вражескую оборону и открыли плацдарм для продвижения на Александровском направлении. Видео

В воскресенье, 1 марта, стало известно о том, что украинские военные прорвали вражескую оборону на одном из самых активных участок фронта. ВСУ открыли плацдарм для продвижения на Александровском направлении.

Эффектное видео операции было опубликовано в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск (ДШВ). Отмечается, что также были уничтожены вражеские огневые сооружения, живая сила, места хранения боеприпасов оккупантов.

"Наземные боевые группы разведки "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ШР ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении. Благодаря профессиональным действиям разведчиков, сорваны планы врага относительно дальнейшего наступления. Разведка впереди!" – говорится в подписи под видео.

Стоит отметить, что Александровское направление очень важно для врага из-за возможности полной оккупации Донецкой области. Оно охватывает участок на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее стало известно о том, что украинские пограничники продолжают наносить потери российским войскам на фронте. Во время очередной операции был поражен склад горюче-смазочных материалов, антенна связи и несколько единиц техники противника.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

