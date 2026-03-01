Пограничники поразили вражеский склад горючего, антенну связи и технику. Видео
Украинские пограничники продолжают наносить потери российским войскам на фронте. Во время очередной операции был поражен склад горюче-смазочных материалов, антенна связи и несколько единиц техники противника.
В результате удара также ликвидирован один оккупант. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Так, подразделения 4-го пограничного отряда, которые действуют в составе Сил обороны Украины, регулярно наносят удары по логистической и технической инфраструктуре российских войск на Южно-Слобожанском направлении.
Такие операции позволяют лишать противника возможности закрепиться на позициях и наладить полноценное обеспечение своих подразделений.
В частности, по результатам работы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса "СТРИКС" были поражены склад горюче-смазочных материалов, антенна связи, пять единиц автомобильной техники, а также багги противника. В результате удара один российский военный был ликвидирован.
В Госпогранслужбе отмечают, что подразделения беспилотных систем продолжают системно уничтожать технику и инфраструктуру врага.
"Там, где работают операторы "СТРИКС", враг долго не задерживается", – отметили в ГПСУ.
Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии. В результате удара уничтожены ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".
Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.
