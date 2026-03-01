Пограничники поразили вражеский склад горючего, антенну связи и технику. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить потери российским войскам на фронте. Во время очередной операции был поражен склад горюче-смазочных материалов, антенна связи и несколько единиц техники противника.

В результате удара также ликвидирован один оккупант. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Так, подразделения 4-го пограничного отряда, которые действуют в составе Сил обороны Украины, регулярно наносят удары по логистической и технической инфраструктуре российских войск на Южно-Слобожанском направлении.

Такие операции позволяют лишать противника возможности закрепиться на позициях и наладить полноценное обеспечение своих подразделений.

В частности, по результатам работы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса "СТРИКС" были поражены склад горюче-смазочных материалов, антенна связи, пять единиц автомобильной техники, а также багги противника. В результате удара один российский военный был ликвидирован.

В Госпогранслужбе отмечают, что подразделения беспилотных систем продолжают системно уничтожать технику и инфраструктуру врага.

"Там, где работают операторы "СТРИКС", враг долго не задерживается", – отметили в ГПСУ.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии. В результате удара уничтожены ЗРК С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь С-1".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

