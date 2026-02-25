Превратили в металлолом: ССО поразили вражеский ЗРК С-400 "Триумф" и уничтожили ЗРПК "Панцирь С-1" в Крыму. Видео

Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии.

В результате удара уничтожен ЗРК С-400 "Триумф" и уничтожили ЗРПК "Панцирь С-1". Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Враг несет потери в Крыму

По информации украинских военнослужащих, в ночь на 25 февраля 2026 года подразделения Middle strike Сил специальных операций успешно поразили позиции противовоздушной обороны врага во временно оккупированном Крыму.

В результате огневого поражения подтверждено уничтожение пусковой установки С-400, радиолокационной станции 92Н6Е и вспомогательные элементы С-400

Кроме того, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", прикрывавший важные объекты и позиции ПВО от дронов и ракет на малых и средних высотах, также прекратил свое существование.

"Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью снижения наступательного потенциала России" – говорится в сообщении.

