Не доехали до штурма: бойцы бригады 'Спартан' уничтожили оккупантов вместе с транспортом. Видео

Бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

Инцидент стал еще одним примером потерь противника в войне и высокой подготовки украинских бойцов. Соответствующие кадры показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

"Не доехали до штурма: бойцы бригады НГУ "Спартан" уничтожили оккупантов вместе с транспортом", – говорится в сообщении.

По данным командования, оккупанты пытаются повысить мобильность, используя легкую технику – автомобили, мотоциклы, квадроциклы. Их расчет прост: скорость и маневренность, чтобы избежать ударов и быстро продвигаться.

Однако украинские военные применяют эффективную тактику с использованием беспилотников.

"Для противника сценарий стандартный: фиксация цели, работа операторов БпЛА – и минус личный состав вместе с техникой. Без шансов", – подчеркнул Пивненко.

ВСУ остановили наступление армии РФ в направлении Ямполя на Славянском направлении. Там россияне, не считаясь с потерями своей живой силы, постоянно осуществляют попытки инфильтрации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области был уничтожен очередной Т-72 российских оккупантов. Его сожгли украинские операторы FPV-дронов в районе поселка Ямполь.

