Враг не считается с потерями: ВСУ остановили наступление армии РФ в направлении Ямполя

Украинские военные сохраняют контроль над Ямполем на Славянском направлении. Силы обороны Украины останавливают штурмы российских оккупантов, нанося врагу потери.

Об этом сообщила Группировка войск "Восток". Там отметили, что противник усиливает давление в направлении населенного пункта Ямполь.

Россияне, не считаясь с потерями своей живой силы, постоянно осуществляют попытки инфильтрации в этом районе.

Предыдущие попытки войск РФ использовать боевую технику в направлении Ямполя были остановлены нашими подразделениями. В частности, экипажами ударных дронов был уничтожен танк.

"Пехотные группы врага подвергаются систематическому огневому поражению и уничтожаются. Ямполь – под контролем подразделений Сил обороны Украины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности УВ "Восток" продолжают сдерживать врага, наносят ему значительные потери. С начала суток наши воины в общей сложности отбили 26 российских штурмов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области был уничтожен очередной Т-72 российских оккупантов. Его сожгли украинские операторы FPV-дронов в районе поселка Ямполь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!