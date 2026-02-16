Осталась куча металла и пепла: возле Ямполя украинские военные уничтожили вражеский Т-72. Видео

В Донецкой области был уничтожен очередной Т-72 российских оккупантов. Его сожгли украинские операторы FPV-дронов в районе поселка Ямполь.

Об этом 15 февраля рассказали в официальном Telegram-канале батальона беспилотных систем Apachi 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Там отметили, что вражеский танк удалось уничтожить благодаря слаженному взаимодействию нескольких подразделений ВСУ.

"Операторы FPV-дронов продемонстрировали настоящее мастерство: сначала точно остановили машину, а затем серией четких ударов довершили дело", – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что последнее попадание дрона с напалмом вызвало возгорание техники – танк вспыхнул. В конце концов от российской "брони" осталась лишь куча раскаленного, тлеющего металла и пепла.

"Это не случайность, а результат профессиональной работы, координации и холодного расчета. Каждый такой "минус" – это сохраненные жизни наших бойцов и десятки миллионов долларов, которые враг больше никогда не потратит на агрессию", – отметили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские нацгвардейцы отбили российский штурм на Новопавловском и Добропольском направлениях. Они также нанесли врагу потери, испепелив танки армии РФ.

