Вражеские танки сожжены: украинские военные показали отражение штурма на двух "горячих" направлениях фронта. Видео

Украинские нацгвардейцы отбили российский штурм на Новопавловском и Добропольском направлениях. Они также нанесли врагу потери, испепелив танки армии РФ.

Отличились бойцы подразделения ударных БпЛА Lasar's Group и их побратимы из смежных подразделений. Подробности раскрыл командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Защитники отбили атаку врага на Новопавловском направлении

Бои, который россияне разгромно проиграли, состоялись в конце января. Тогда оккупанты предприняли попытки механизированного штурма позиций Сил обороны на Новопавловском и Добропольськом направлениях.

Атаки, как отметил Пивненко, удалось отбить благодаря экипажам ОЗСП Lasar's Group Национальной гвардии Украины и их побратимам из смежных подразделений.

"Наступление произошло в полосах ответственности 1 корпуса НГУ "Азов" и 9 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ. Разведка смежников зафиксировала движение вражеской техники и личного состава в направлении украинских позиций. После этого отработкой по средствам противника занялись экипажи тяжелых бомбардировщиков "Лазарей", – подчеркнул командующий НГУ.

По итогам боя враг вынужден был откатиться, понеся потери.

"Благодаря мастерству наших бойцов удалось уничтожить два танка и подбить еще один. Сбросами с дронов Lasar's Group также были ранены два врага. Поражение по технике наносилось совместно с силами 1 корпуса НГУ "Азов" и других смежных подразделений СОУ, которые применяли FPV-дроны и артиллерию", – рассказал Пивненко.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по данным Генштаба, за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 780 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, семь боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1355 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 40 ракет, 211 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

