Силы обороны отминусовали еще 780 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 780 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 243 тыс. 70 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 4 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали четыре танка (11 637), семь боевых бронированных машин (23 992), 60 артиллерийских систем (36 915), одну РСЗО (1 634), одно средство ПВО (1 293), 1 355 БпЛА оперативно-тактического уровня (123 743) и 40 крылатых ракет (4 245).

Также уничтожено 211 единиц автомобильной техники и автоцистерн (76 949) и четыре единицы спецтехники (4062).

За сутки Россия потеряла 1 683 единицы вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 435 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецподразделение "Альфа" СБУ установило рекорд по сбиванию вражеских БПЛА самолетного типа. В течение года операторы подразделения перехватили рекордные 2220 дронов, среди которых были как ударные, так и разведывательные модели.

Эта системная работа существенно ослабляет возможности российских захватчиков вести разведку и наносить удары по украинским городам и критической инфраструктуре.

