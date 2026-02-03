Были и 'жирные' цели: спецподразделение 'Альфа' СБУ установило рекорд по сбиванию вражеских БпЛА самолетного типа. Видео

Спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины установило новый рекорд по уничтожению вражеских беспилотников самолетного типа. В течение года операторы подразделения перехватили рекордные 2220 дронов, среди которых были как ударные, так и разведывательные модели.

Эта системная работа существенно ослабляет возможности российских захватчиков вести разведку и наносить удары по украинским городам и критической инфраструктуре. Соответствующие кадры показали в пресс-службе СБУ.

"Экипажи перехватчиков "Альфы" отминусовали за год 2220 вражеских беспилотников – это самый высокий показатель эффективности в этом сегменте противовоздушной борьбы", – говорится в сообщении.

Среди пораженных целей были как ударные, так и разведывательные беспилотники, которые россия активно применяет для ведения разведки, координации обстрелов и террора гражданского населения.

В списке "жертв" подразделения – "Шахеды", "Герани", "Молнии", "Ланцеты", "Залы", "Орланы", "Мерлины", "Италмасы", "Скаты" и другие типы дронов.

Особого внимания заслуживают так называемые "жирные" цели – средневысотные ударно-разведывательные БпЛА большой продолжительности полета типа "Орион", которые являются чрезвычайно дорогими и технологически сложными. Стоимость одного такого дрона превышает 5 миллионов долларов США, а их возможности позволяют вести разведку и наносить мощные удары на больших территориях.

Уничтожение таких беспилотников не только экономически значимо для противника, но и существенно ограничивает его оперативные возможности и снижает угрозу для гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 февраля 2026 года на временно оккупированных территориях удалось уничтожить два пункта управления и склад боеприпасов. Также систематически украинские воины наносят удары по вражеским пунктам управления БПЛА .

Также напомним, в течение суток 2 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

