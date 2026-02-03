ВСУ отминусовали еще 760 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 2 февраля украинские защитники ликвидировали и ранили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 242 290 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 6 танков, 4 бронемашины и 53 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 633 танков, 23 985 ББМ и 36 855 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1633 единиц реактивных систем залпового огня и 1292 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 347 вертолетов и 122 388 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4205 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 76 738 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4058 – специальной техники.

Ранее воины 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили вражеский ЗРК "Бук".

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях нашего государства в ночь на 1 февраля под ударом Сил обороны оказались вражеская ремонтная база, пункты управления БпЛА и несколько мест сосредоточения живой силы оккупационной армии.

