Россия атакует Украину дронами и подняла в воздух группу самолетов Ту-160: возможны пуски крылатых ракет

Вечером в понедельник, 2 февраля, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив десятки ударных беспилотников из ряда локаций. В ряде населенных пунктов слышали взрывы, по БПЛА противника работают силы ПВО. Впоследствии стало известно об активности вражеской стратегической авиации.

Россияне подняли в небо по меньшей мере три бомбардировщика Ту-160 с аэродрома "Украинка" в Амурской области. Об этом информируют мониторинговые каналы, о движении "Шахедов" пишут Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 00:15 тревога была объявлена в ряде областей Украины. В Днепре прогремели взрывы, в ВС информировали об угрозе дронов для Киевщины.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации наносили удары по линиям электропередачи и местным объектам энергетики Днепропетровской области. Однако в течение дня 2 февраля обстрелов нашей инфраструктуры "Шахедами" и ракетами не было, обратил внимание президент Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!