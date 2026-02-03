Россия нанесла удары по Харькову и пригороду баллистикой и БПЛА: пострадали люди

В ночь на вторник, 3 февраля, российские захватчики нанесли удары по Харькову. Враг применил баллистическое вооружение и дроны-камикадзе, прозвучали взрывы.

О скоростных целях на город сообщали в Воздушных силах ВСУ. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что враг нанес удар по городу баллистикой, есть попадания в Слободском районе.

Позже он подтвердил еще один ракетный удар. В ОВА также писали о вражеских ударах по Харькову и пригороду.

"Также на город идет массированная атака вражеских дронов и ракет. Будьте осторожны!" – призвал городской голова.

В Харькове известно о двух пострадавших. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков.

В городе Дергачи под Харьковом из-за атаки БПЛА пострадали два человека. 79-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, 22-летний мужчина госпитализирован, сообщили в ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Под российским обстрелом оказался рынок на территории Слободского района, есть пострадавшие.

