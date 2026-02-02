Оккупанты ударили по рынку в Харькове: есть пострадавшие

Днем 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Под российским обстрелом оказался рынок в одном из районов города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. По его информации, удар россияне нанесли по рынку на территории Слободского района Харькова.

По предварительным сообщениям, сразу после обстрела речь шла об одном пострадавшем. Впоследствии количество раненых возросло до двух.

Также известно о повреждении нескольких торговых павильонов на рынке. Информация о других возможных последствиях удара по состоянию на 15:03 уточняется.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!