'Ничего целого, даже стены повылетали': Россия ударом по Харькову изуродовала школу. Видео

Вечером, 26 января, российские оккупанты устроили ракетно-пушечную атаку по Харькову. Из-за обстрелов сильно пострадало помещение одной из школ города.

Местные жители рассказали о последствиях вражеского удара. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Учительница начальных классов Ольга Шагун отметила, что после после после атаки в здании школы есть значительные разрушения.

"Даже стены повылетали, ничего целого не осталось. Все разбито, окон нет, дверей нет. Парты побиты. Ничего нет", – сказала она.

Педагог добавила, что дети учатся преимущественно в дистанционном формате, а на очное обучение выходят два раза в неделю.

"Занятия приходят в дистанционном формате. Два раза в неделю, ходим в соседнюю школу в укрытие. Сегодня должны были выходить на занятия, но произошло такое".

Кроме учебного заведения пострадали и дома харьковчан

Местная жительница Валентина также рассказала о вражеской атаке россиян. По ее словам, в доме, где она проживает, повреждены окна и балкон. Во время обстрела женщина была дома.

"Как раз свет выключили, думаю сейчас буду ложиться спать. Только наклонилась над диваном, на меня окно летит. Сын кричит бегом в коридор, а потом побежали в подвал. Там и спали", – отметила она.

Что предшествовало

Вечером 26 января российские террористы атаковали Харьков баллистикой и дронами. Один из прилетов пришелся по школе, также повреждения получили многоэтажки, есть пострадавшие. Почти 80% области остались без света. В Харькове была приостановлена работа метро.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 24 января оккупанты массированно атаковали Харьков дронами, в городе прогремело более 20 взрывов, в результате которых зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, повреждены роддом и общежитие для переселенцев. Пострадал по меньшей мере 31 человек, среди них – ребенок.

