7 марта подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных сил ВСУ нанесли удар по местам хранения, подготовки и пуска "Шахедов" в районе Донецкого аэропорта.

Як повідомив Генштаб, після удару зафіксували масштабну пожежу і вторинну детонацію, пише Кирило Данильченко для LB.ua.

Логіка об’єкта: ремонт і бетонування ДАП

Активна метушня в районі ДАП почалася приблизно у вересні-жовтні 2025 року. Обсяги робіт чітко вказували, що це не відновлення аеропорту для авіації. Росіяни активно заливали бетон у вцілілі підземні комунікації, ангари та підвали терміналів. Основна мета — створити захищені від обстрілів цехи для збірки, обслуговування й фінальної прошивки дронів просто "на передку".

ЗПС (злітно-посадкову смугу) росіяни майже не чіпали, вона розбита вщент ще з 2014–2015 років. Але ретельно розчистили кілька ділянок руліжних доріжок. Щоб швидко розгортати мобільні катапульти "Шахедів" на базі вантажівок. Також вони міняли окремі плити для під’їзду важкої техніки до нових складів. Ми бачили кожен мішок цементу, який вони туди завезли — але треба було піймати не будівельні бригади, а те, заради чого це все будували.

Превентивна робота і реакція ворога

Розвідка ГУР і пілоти у смузі відповідальності зафіксували завезення перших великих партій контейнерів, і відбувся перший раунд: били по району старого терміналу й підземних складах ПММ. Працювали в основному HIMARS (GMLRS). У підсумку зазнали втрат, тимчасово зупинили роботи.

Тоді росіяни зробили фатальний для себе висновок і взялися зариватися в бетон ще глибше. Вони щиро сподівалися, що звичайна ракета їх там не дістане. Але логіка проста: якщо ти ховаєш під землю сотні літрів палива і бойові частини для дронів — рано чи пізно цей об’єм спрацює проти тебе і поховає все під тим самим бетоном.

Оперативна мотивація: чому вони обрали цю локацію?

Причини, чому так запекло чіплялися за ДАП, лежать у площині тактики. Вони планували швидкий прорив до нашого поясу фортець і нової лінії оборони СОУ. Щоб ламати ДОТи, обваловані позиції артилерії, укріплені будівлі, бити ретранслятори і всілякі "містки зв’язку", вражати бункери, гостро потребували паліативу. Оскільки власної високоточки достатньої потужності бракує, аналога HIMARS так і не з'явилося, тут добре заходили "Шахеди" — термобаричні голови з 50–90 кг БЧ, і точність достатня, щоб покласти в будівлю, позиції пілотів або групу антен.

55 км до лінії — це передусім швидкість. Це не кілька годин з Криму, коли ми отримуємо азимут заздалегідь, ведемо цілі акустично, візуально і по РЛС. У такому разі встигаємо розставити мобільні групи, відправити на перехоплення вертушки в глибині та винищувачі, можемо підтягнути кілька "Гепардів", видати згусток вогню, у крайньому разі використати ракету ЗРК.

Тут же все занадто близько — немає ні часу, ні стерильної території висунути ППО ближче. Зліт і швидкий кинджальний удар. Авіацію на такі перехоплення не відправиш, надто близько до лінії зіткнення — можна легко отримати ракети від пересувної ППО. Це дуже специфічне задоволення, на яке в нас обмаль способів відреагувати класичними методами. По суті, стратегічний засіб ставав тактичним.

Робота по бункерах

Чому росіяни ризикнули робити базу "Шахедів" за 55 км від ЛБЗ? Це ж радіус GMLRS. Тому що для них ДАП — ідеальний ландшафт-смітник, де легко ховатися серед тисяч тонн битого бетону. Вони думали, що ми не будемо витрачати дорогі ATACMS і Storm Shadow на "руїни". Але коли об’єкт став прямою загрозою для нашої стратегічної оборони, ми високоточно вивели цю базу з ладу — не пошкодували унітарних ATACMS і декількох SCALP/Storm Shadow.

Балістика була моноблочною, щоб пробивати плити і перекриття терміналів, куди вони затягнули свої "паяльні станції", склади й ноутбуки з польотними завданнями.

Storm Shadow пішли як справжні хірурги: їхня бойова частина Broach працює у два етапи — перший заряд пробиває отвір у бетоні, а другий детонує вже безпосередньо всередині підземних бункерів, випалюючи все.

Математика збитків і системний ефект

Судячи з детонації, розльотів і багатогодинних пожеж, там було все й одразу. Тільки матеріальна частина у вигляді запасу "Шахедів" на місяць активної фази (приблизно 200–300 штук) — це вже близько $6–10 млн лише за планери, двигуни та запасні частини. Технологічний сектор постраждав ще сильніше: професійні паяльні станції JBC чи Weller, цифрові мікроскопи, осцилографи, програматори, захищені ноутбуки Toughbook і специфічні засоби зв'язку, які вони намагаються юзати замість Starlink — облаштувати таку "філію" коштує від $3 до $5 млн.

Але головне — це спеціалісти. Виведення з гри пусконалагоджувальної групи досвідчених інженерів, які прошивають дрони просто перед стартом, адаптуючи маршрути під наші нові пости — це втрата, яку неможливо швидко компенсувати грошима. Це інтелектуальна порожнеча, яку вони будуть заповнювати місяцями.

Додайте сюди інженерну інфраструктуру: заливку бетону, герметизацію підвалів, складні системи вентиляції та захищені лінії зв’язку, які добряче випатрала пожежа й детонації — це мінус ще $2–3 млн.

Але ось саме тут не про гроші — ми побачили загрозу, змалювали передову базу й усунули на місяці вперед.

Паралельно і синхронно спрацювали по Точмашу в Донецьку, вибивши склад боєприпасів (майстерня НРК пішла бонусом), і великому логістичному хабу в Маріуполі. В обох пунктах ми бачили потужні пожежі та важкі детонації, що підтверджує успішність влучань.

РФ зараз веде активну підготовку до весняно-літньої кампанії, а ми завдаємо ударів на випередження — знищуємо БК просто на ґрунті й випалюємо передові бази БпЛА. Ворог хотів створити перевагу на короткій дистанції, а отримав повне вимкнення всієї інфраструктури західною високоточкою. Судячи з кількості пусків — знову подув західний вітер у наші арсенали.