"Война вступила в новую стадию": Сирский рассказал о планах врага и что нужно ВСУ для победы. Фото
Украинской армии нужно наращивать количество беспилотных систем, модернизировать процесс закупки и увеличивать показатели эффективного использования БпЛА в бою. Это один из главных инструментов в так называемой войне технологий.
В четверг, 12 марта, совещание, посвященное вопросам развития беспилотных систем, провел главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Деталями генерал поделился в Facebook.
Новая стадия войны
Сырский сообщил, что только в феврале 2026 года украинские беспилотники поразили более 105 200 вражеских целей. Четвертая часть этой статистики – на счету Сил беспилотных систем ВСУ.
"Война вступила в новую стадию. Увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА. Чтобы победить в этой войне технологий, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войска и использования на поле боя", – отметил главком.
Планы российских оккупантов
Согласно информации разведки, в этом году россияне ускоряют создание подразделений БпЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.
К 1 апреля в РФ запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 000 военнослужащих.
Задачи, поставленные перед украинскими воинами
Сырский отметил, что Силы обороны и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 000 FPV в сутки.
Украина же активно развивает собственное направление FPV-дронов на оптоволокне, а также, используя различные методы, пытается противодействовать российским операторам БпЛА.
"Нашими беспилотниками за месяц поражено около 4 200 позиций пилотов противника.
Также для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных сил Украины создаются взводы перехватчиков БпЛА. Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидронные ружья, средства РЭБ, ситкометы и т.д.", – рассказал генерал.
Отдельная задача – развитие НРК, то есть наземных роботизированных комплексов. За прошлый месяц эта техника выполнила более 2 300 задач – преимущественно логистических, но проводились также инженерные и боевые операции.
Кроме этого, Сырский заслушал доклады о ситуации с РЭБ и подготовкой пилотов БпАК и дронов-перехватчиков. На совещании присутствовали представители боевых подразделений, которые защищают страну от российского агрессора.
"Поставил новые задачи по развитию структур беспилотных систем. Отдал распоряжение по решению проблемных вопросов и обеспечению подразделений и учебных центров... Все, что облегчает жизнь пехотинца, нужно внедрять в войска, и в этом контексте наращивание беспилотных систем – наша задача номер один", – подытожил главнокомандующий ВСУ.
