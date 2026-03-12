'Война вступила в новую стадию': Сирский рассказал о планах врага и что нужно ВСУ для победы. Фото

Украинской армии нужно наращивать количество беспилотных систем, модернизировать процесс закупки и увеличивать показатели эффективного использования БпЛА в бою. Это один из главных инструментов в так называемой войне технологий.

В четверг, 12 марта, совещание, посвященное вопросам развития беспилотных систем, провел главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Деталями генерал поделился в Facebook.

Новая стадия войны

Сырский сообщил, что только в феврале 2026 года украинские беспилотники поразили более 105 200 вражеских целей. Четвертая часть этой статистики – на счету Сил беспилотных систем ВСУ.

"Война вступила в новую стадию. Увеличение протяженности "килл-зон" становится следствием роста возможностей ударных БпЛА. Чтобы победить в этой войне технологий, Украине нужно наращивать темп разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войска и использования на поле боя", – отметил главком.

Планы российских оккупантов

Согласно информации разведки, в этом году россияне ускоряют создание подразделений БпЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где они теряют инициативу и территории.

К 1 апреля в РФ запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 000 военнослужащих.

Задачи, поставленные перед украинскими воинами

Сырский отметил, что Силы обороны и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 000 FPV в сутки.

Украина же активно развивает собственное направление FPV-дронов на оптоволокне, а также, используя различные методы, пытается противодействовать российским операторам БпЛА.

"Нашими беспилотниками за месяц поражено около 4 200 позиций пилотов противника.

Также для противодействия вражеским ударным дронам в подразделениях Вооруженных сил Украины создаются взводы перехватчиков БпЛА. Их задача – уничтожение FPV-дронов, квадрокоптеров, ударных беспилотников противника, улучшение логистики для наших войск. Применяются антидронные ружья, средства РЭБ, ситкометы и т.д.", – рассказал генерал.

Отдельная задача – развитие НРК, то есть наземных роботизированных комплексов. За прошлый месяц эта техника выполнила более 2 300 задач – преимущественно логистических, но проводились также инженерные и боевые операции.

Кроме этого, Сырский заслушал доклады о ситуации с РЭБ и подготовкой пилотов БпАК и дронов-перехватчиков. На совещании присутствовали представители боевых подразделений, которые защищают страну от российского агрессора.

"Поставил новые задачи по развитию структур беспилотных систем. Отдал распоряжение по решению проблемных вопросов и обеспечению подразделений и учебных центров... Все, что облегчает жизнь пехотинца, нужно внедрять в войска, и в этом контексте наращивание беспилотных систем – наша задача номер один", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Ранее в Украине изменили подход к закупкам дронов для армии – потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта. В Минобороны уверены, что таким образом устраняются человеческий фактор, субъективное влияние и коррупционные риски.

