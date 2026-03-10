Минобороны переходит к автоматической модели закупки беспилотников для Сил обороны: что это значит
В Украине меняют подход к закупкам дронов для армии – отныне потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта. Таким образом устраняются человеческий фактор, субъективное влияние и коррупционные риски.
Об этом 10 марта сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БпЛА.
"Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", – отметил
Каким будет новый процесс закупки
Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств – без названия БпЛА или конкретного производителя. То, какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте, будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем: єБалов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.
- єБали – статистика реальной эффективности средств на поле боя;
- DOT-Chain и Brave1 Market – данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);
- DELTA и Mission Control – матрица синхронизации и аналитика боевого применения.
Федоров отметил: это впервые, когда решение о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает целей, система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат.
Новый подход к распределению бюджета
Как сообщил министр, 80% средств будет направлено исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем. Остальные 20% средств оставят на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях. Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.
Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые делают невозможным ее продвижение.
Как сообщал OBOZ.UA, российские солдаты чаще сдаются в плен украинским дроноводам. Зимой 2026 года такие явления наблюдались на фронте чаще всего.
