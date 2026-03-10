Минобороны переходит к автоматической модели закупки беспилотников для Сил обороны: что это значит

В Украине меняют подход к закупкам дронов для армии – отныне потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта. Таким образом устраняются человеческий фактор, субъективное влияние и коррупционные риски.

Об этом 10 марта сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БпЛА.

"Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", – отметил

Каким будет новый процесс закупки

Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств – без названия БпЛА или конкретного производителя. То, какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте, будет определять рейтинг БпЛА на основе боевых данных из цифровых систем: єБалов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.

єБали – статистика реальной эффективности средств на поле боя;

– статистика реальной эффективности средств на поле боя; DOT-Chain и Brave1 Market – данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);

– данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах); DELTA и Mission Control – матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

Федоров отметил: это впервые, когда решение о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает целей, система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат.

Новый подход к распределению бюджета

Как сообщил министр, 80% средств будет направлено исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем. Остальные 20% средств оставят на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях. Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.

Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые делают невозможным ее продвижение.

