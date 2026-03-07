Дроны ВСУ массово берут в плен оккупантов: Федоров раскрыл детали. Видео

Российские солдаты чаще сдаются в плен украинским дроноводам. Зимой 2026 года такие явления наблюдались на фронте чаще всего.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, публикуя соответствующее видео. По его словам, после этого дронари осуществляют сопровождение пленных украинским военным.

"Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям. Этой зимой 100+ оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений", — сказал Михаил Федоров, отметив, что пленные являются возможностью вернуть домой украинских пленных.

Ранее сообщалось, что Украина и Нидерланды 28 февраля договорились "привлекать дополнительные ресурсы" для продолжения и масштабирования проекта "Линия дронов", направленного на поддержку подразделений Сил обороны. Договоренность была достигнута во время визита вице-премьера, министра обороны Нидерландов Дилан Ешильгоз–Зегериус в Украину.

Напомним, что в Силах обороны запустили проект "Линия дронов" еще в начале февраля прошлого года. Причем тогдашний министр обороны Рустем Умеров назвал его революционным и выразил надежду, что проект "кардинально усилит наши бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника".

И действительно, по данным на январь и февраль текущего года ежемесячные потери захватчиков на войне в Украине превысили количество мобилизованных.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в рамках "Линии дронов" в Великобритании начал работать первый украинский оборонный завод – производственный комплекс компании Ukrspecsystems, беспилотники которого украинские бойцы ранее успешно испытали на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!