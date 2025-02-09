'Линия дронов': в Украине запустили революционный проект усиления пехоты Видео

В украинских Силах обороны запустили новый проект, названный "Линией дронов". Министр обороны Рустем Умеров назвал его революционным и надеется, что это "кардинально усилит наши бригады и масштабирует опыт эффективного уничтожения противника".

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На своей странице в Facebook глава МО сообщил, что фокус – на лучших подразделениях беспилотников. "Мы объединяем пехоту и БПЛА в единую ударную систему", – объяснил он.

Первый этап охватывает пять элитных полков и бригад:

– 20 отдельный полк "К-2";

– 429 полк "Ахиллес";

– 427 полк "РАРОГ";

– 414 бригада "Птицы Мадяра";

– Полк "Феникс" (бригада "Месть").

"Линия дронов" будет масштабировать самые эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе.

Это позволит:

– формировать killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь;

– предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие;

– выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям.

"Это кардинально изменит тактику боя, давая нашим воинам решающее преимущество.

Благодарю президента Украины за инициативу и весь оборонно-промышленный комплекс, который 24/7 развивает наши беспилотные технологии. Масштабируем технологическое преимущество. Меняем ход войны. Уничтожаем врага", – подытожил Умеров.

Напомним: 2 февраля командиры Сил беспилотных систем и 414 бригады "Птицы Мадяра" объявили о наборе бойцов для проекта "Линия дронов".

Как писал OBOZ.UA, ранее боец 40-й отдельной бригады береговой обороны "Кэт" рассказал, как операторам БПЛА удалось сорвать высадку российской пехоты на Херсонщине. По его словам, российские солдаты совершают такие вылазки каждые два дня и пытаются накопить свои силы.

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