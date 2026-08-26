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Россия нанесла удар по Чернигову: погибли мать и ее 4-летняя дочь

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
903
Атака РФ
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Ранним утром 26 августа российские войска нанесли удар по Чернигову. В результате атаки загорелся частный дом.

Враг убил женщину и ее 4-летнюю дочь, ещё один ребёнок получил ранения. О последствиях вражеского удара рассказали в Черниговском городском совете.

Что известно

О том, что российские войска атаковали областной центр, в горсовете Чернигова сообщили около 5 часов утра.

"Враг нанёс удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорилось в сообщении.

Менее чем через час стало известно, что в результате вражеской атаки пострадала 14-летняя девочка: ребёнка госпитализировали вбольницу.

Всего в доме, как отмечалось, находились три человека.

А около 7 часов утра в Черниговском горсовете сообщили о двух погибших.

"В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки", – говорится в сообщении.

Дом, по которому нанесли удар оккупанты, сгорел дотла. Повреждены хозяйственные постройки. Пожар также возник в расположенном поблизости магазине.

"Черниговский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем боль семьи, потерявшей своих близких в результате очередного циничного удара врага по гражданскому населению", – добавили в горсовете.

Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеского нападения на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов
Последствия вражеской атаки на Чернигов

В городе 26 августа объявлен День  траура.

"В связи с ударом, нанесенным армией Российской Федерации по Чернигову 26 августа 2026 года, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека – 4-летний ребенок и 49-летняя женщина, в городе 26 августа объявлен День траура", – говорится в сообщении горсовета.

Скриншот сообщения

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 25 августа, Россия нанесла удары по Краматорску.

Вследствие атаки ранены 12 человек, среди них — младенец.

Также Россия атаковала Киев беспилотниками. Обломками повреждено 16-этажное жилое здание, есть пострадавшая.

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