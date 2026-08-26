Россия нанесла удар по Чернигову: погибли мать и ее 4-летняя дочь

Ранним утром 26 августа российские войска нанесли удар по Чернигову. В результате атаки загорелся частный дом.

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Враг убил женщину и ее 4-летнюю дочь, ещё один ребёнок получил ранения. О последствиях вражеского удара рассказали в Черниговском городском совете.

Что известно

О том, что российские войска атаковали областной центр, в горсовете Чернигова сообщили около 5 часов утра.

"Враг нанёс удар по городу. В результате атаки произошло возгорание частного дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорилось в сообщении.

Менее чем через час стало известно, что в результате вражеской атаки пострадала 14-летняя девочка: ребёнка госпитализировали вбольницу.

Всего в доме, как отмечалось, находились три человека.

А около 7 часов утра в Черниговском горсовете сообщили о двух погибших.

"В ходе поисковых работ обнаружены тела 49-летней женщины и 4-летней девочки", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Дом, по которому нанесли удар оккупанты, сгорел дотла. Повреждены хозяйственные постройки. Пожар также возник в расположенном поблизости магазине.

"Черниговский городской совет выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем боль семьи, потерявшей своих близких в результате очередного циничного удара врага по гражданскому населению", – добавили в горсовете.

В городе 26 августа объявлен День траура.

"В связи с ударом, нанесенным армией Российской Федерации по Чернигову 26 августа 2026 года, в результате которого, по предварительной информации, погибли два человека – 4-летний ребенок и 49-летняя женщина, в городе 26 августа объявлен День траура", – говорится в сообщении горсовета.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 25 августа, Россия нанесла удары по Краматорску.

Вследствие атаки ранены 12 человек, среди них — младенец.

Также Россия атаковала Киев беспилотниками. Обломками повреждено 16-этажное жилое здание, есть пострадавшая.

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