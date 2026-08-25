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Россия нанесла удары по Краматорску: 12 человек ранены, среди них младенец. Фото

Алексей Лютиков
War
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Россия нанесла удары по Краматорску
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Утром 25 августа российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Краматорску Донецкой области. Вследствие обстрела 12 человек получили ранения, среди них – младенец.

Россияне сбросили на город как минимум 8 авиационных бомб. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Последствия террора

В областной администрации уточнили, что среди раненых – двухмесячный младенец. После многочисленных взрывов в городе повреждены многие многоэтажки и инфраструктурный объект.

Также есть информация, что за короткий промежуток времени российские войска сбросили на город 8 управляемых авиационных бомб.

Окончательные последствия этих ударов уточняются. На месте работают все ответственные службы.

"Каждый день в Донецкой области – это риск попасть под очередной российский удар. Призываю всех, кто до сих пор остается в области: берегите себя! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины", – написал глава областной администрации.

В Донецкой областной прокуратуре проинформировали, что армия РФ атаковала Краматорск в период с 10:33 по 10:40. Во вражеский прицел попала жилая застройка, некоторые средства поражения попали в многоквартирные дома.

Правоохранители уточнили, что известно о по меньшей мере 12 раненых гражданских, среди которых двухмесячная девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Россияне применили авиабомбы
Последствия террора
Враг нанес удары по городу
Краматорск после обстрела
Враг бомбит жилые дома
Последствия путинской агрессии
Россия нанесла удары по Краматорску
Последствия атаки

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на вторник, 25 августа, страна-агрессор Россия нанесла удары по Киеву. Враг атаковал столицу беспилотниками, раздались взрывы. В Голосеевском районе обломками поврежден 16-этажный жилой дом.

Также мы писали о том, что этой ночью Россия нанесла удар по Днепру двумя ракетами-дронами "Бандероль". Прогремели взрывы, после которых вспыхнул сильный пожар возле крупного ТРЦ.

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