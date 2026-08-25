Россия нанесла удары по Краматорску: 12 человек ранены, среди них младенец. Фото

Утром 25 августа российская террористическая армия нанесла новую серию ударов по Краматорску Донецкой области. Вследствие обстрела 12 человек получили ранения, среди них – младенец.

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Россияне сбросили на город как минимум 8 авиационных бомб. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

Последствия террора

В областной администрации уточнили, что среди раненых – двухмесячный младенец. После многочисленных взрывов в городе повреждены многие многоэтажки и инфраструктурный объект.

Также есть информация, что за короткий промежуток времени российские войска сбросили на город 8 управляемых авиационных бомб.

Окончательные последствия этих ударов уточняются. На месте работают все ответственные службы.

"Каждый день в Донецкой области – это риск попасть под очередной российский удар. Призываю всех, кто до сих пор остается в области: берегите себя! Эвакуируйте в более безопасные регионы Украины", – написал глава областной администрации.

Главные истории дня

В Донецкой областной прокуратуре проинформировали, что армия РФ атаковала Краматорск в период с 10:33 по 10:40. Во вражеский прицел попала жилая застройка, некоторые средства поражения попали в многоквартирные дома.

Правоохранители уточнили, что известно о по меньшей мере 12 раненых гражданских, среди которых двухмесячная девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в ночь на вторник, 25 августа, страна-агрессор Россия нанесла удары по Киеву. Враг атаковал столицу беспилотниками, раздались взрывы. В Голосеевском районе обломками поврежден 16-этажный жилой дом.

Также мы писали о том, что этой ночью Россия нанесла удар по Днепру двумя ракетами-дронами "Бандероль". Прогремели взрывы, после которых вспыхнул сильный пожар возле крупного ТРЦ.

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