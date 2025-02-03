Командиры пяти полков Сил беспилотных систем и 'Птицы Мадяра' объявили о наборе бойцов. Видео

В воскресенье, 2 февраля, командиры Сил беспилотных систем и 414 бригады объявили о наборе бойцов. Отмечается, что это пять вновь полков.

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Такая новость появилась в сообщении телеграмм-канала отдельной 414 бригады "Птицы Мадяра". Их бригада, а также 20-й полк "К-2", 429 полк "Ахиллес", 427 полк "РАРОГ", полк "ФЕНИКС" (ГНСУ) были объединены в совместном проекте "Сила дронов Сухопутных войск".

Военные объявили о наборе личного состава среди гражданских лиц, военнослужащих по переводу и тех, кто находится в СОЧ (самовольное оставление части).

"Доверься командирам, создавшим команды с нуля, разросшись из состава одного экипажа в отдельные воинские части, знают свое дело, заботятся о безопасности личного состава и его обеспечении, гарантируют исключительно профессиональное компетентное применение, сопровождение легализации возврата с СОЧ, отдельные условия и сроки прохождения БОВП вместе со профессиональной подготовкой, полное обеспечение средствами и орудием борьбы", – говорится в сообщении.

Желающие присоединить к рядам полков и бригады должны заполнить анкету, в которой, в частности, могут выбрать, в каком именно подразделении хотят проходить службу.

Ранее сообщалось, что украинские военные, ушедшие в СОЧ (самовольное оставление части) до 29 ноября, могут до 1 марта вернуться на службу по упрощенному алгоритму без уголовной ответственности. Все остальные должны пройти полную процедуру обновления на службе.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября Верховная Рада Украины большинством голосов приняла закон, согласно которому вошедшим в СОЧ военным предоставлялся месяц, чтобы вернуться на службу без наказания.

Напомним также, на днях Франковский районный суд Львова дал пять лет тюрьмы солдату, четырежды самовольно ходившему в СОЧ.

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