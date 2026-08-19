Частный сектор стал основной силой в производстве артиллерийских боеприпасов в Украине

Видео дня

Член Президиума NAUDI и генеральный директор компании-участника NAUDI "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас прокомментировал ситуацию вокруг провала производства 155-мм артиллерийских снарядов, финансируемого американской компанией General Dynamics, и обратил внимание на важность технологической готовности производства.

"Огромный бюджет, самый известный оборонный подрядчик и политическая воля ещё не гарантируют появления реального серийного производства. Иногда самое сложное в производстве оружия – не найти деньги, а заставить завод стабильно выпускать продукт", – заявил Бельбас.

По его словам, полномасштабная война заставила западные страны в чрезвычайном режиме восстанавливать производственные мощности, которые сокращались на протяжении десятилетий. В то же время попытки быстро нарастить производство без надлежащей технологической проверки могут создавать дополнительные риски.

Главные истории дня

"Война в Украине заставила Запад в чрезвычайном режиме восстанавливать производственные мощности, которые десятилетиями сокращались. Политическое требование было понятно: производить больше и делать это немедленно; но скорость без надлежащей технологической проверки имеет свою цену", – отметил Бельбас.

Он также провёл параллели с украинским опытом, подчеркнув, что частным компаниям украинского ОПК удалось фактически с нуля организовать производство артиллерийских боеприпасов, которого до полномасштабного вторжения в Украину практически не существовало.

"Несмотря на многомиллиардные инвестиции Министерства стратегических отраслей промышленности в государственные предприятия, на сегодняшний день главной силой, обеспечивающей поставки артиллерийских боеприпасов, является частный сектор ОПК Украины. И эти частные компании смогли в условиях постоянных обстрелов, проблем с персоналом, отключений и дефицита электроэнергии организовать производство боеприпасов, которого до этого не было в Украине и которое фактически создано с нуля БЕЗ государственной поддержки и БЕЗ государственных инвестиций и даже не за сто тысяч миллионов (посмотрите, сколько стоят линии по производству боеприпасов). Это нужно понимать и это нужно ценить!", – подчеркнул Владислав Бельбас.

Опыт украинских производителей показывает, что для создания устойчивого оборонного производства важны не только финансовые ресурсы, но и технологический потенциал, инженерная компетенция и способность быстро адаптировать производственные процессы к реальным условиям войны.