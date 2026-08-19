Россия атаковала Житомир реактивными дронами: есть попадание в здание главного управления Нацполиции

В среду, 19 августа, российские оккупанты атаковали Житомир реактивными беспилотниками. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции.

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На месте находятся все экстренные службы. Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Что известно

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области", – написал чиновник в 16:31.

Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики и другие профильные службы.

Глава областной администрации призвал жителей сохранять спокойствие и не публиковать фото и видео с места происшествия.

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В то же время местные группы в соцсетях сообщают, что на месте попадания дрона много раненых.

Напомним, 9 августа российская армия нанесла удар в Житомире по заводу Kromberg & Schubert, в который инвестировал немецкий бизнес. На предприятии работают около 3500 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, российская промышленность наращивает производство реактивных дронов-камикадзе, которые все чаще используются при атаках на Украину. По данным украинской разведки, объемы выпуска беспилотников "Герань-4/5" уже превысили производство традиционных ударных дронов "Герань-2".

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